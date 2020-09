U Domu kulture u Ivanjici izložba slika i crteža dve umetnice

Novi predsednik SO Ivanjica je 41. godišnji master ekonomije Vladimir Bojanović, a njegov zamenik, takođe, master ekonomije Bili Vulović (40). Bojanović je do sada obavljao funkciju direktora JKP „Komunalno“, dok je Vulović bio pomoćnik predsednika opštine. Sekretar SO Ivanjica i u narednom četvorogodišnjem mandatu biće diplomirani pravnik Biljana Ranđić. Novi saziv lokalnog parlamenta činiće 22 […]

