Трибина: “Психотерапија (ни)је табу тема”

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, saopštio je RHMZ. Tokom jutra će ponegde biti magle. Duvaće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura od tri do sedam, najviša dnevna od 10 do 13. U Beogradu će biti umereno oblačno i suvo vreme. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura sedam, najviša […]

