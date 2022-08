ДРУГАЧИЈА, НЕОБИЧНА, ЧУДЕСНА МУЗИКА

“КЛАВИРСКО НЕБО”, ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ ОВОГОДИШЊЕГ “КАРУСЕЛА”

Концертом клавирске музике, 1. августа, у великој сали Дома културе, завршен је 14. Фестивал амбијенталне и етно музике “Карусел”. Реч је о једном од најзанимљивијих домаћих пројеката у савременој музици, назван “Клавирско небо”, чији је идејни творац Иван Лончаревић. Пројекат представља ауторе који изводе своју ауторску клавирску музику, а чачанска публика је имала прилику да се поново сусретне са Павлом Поповим, рођеним Милановчанином, који живи и ради у Београду и који је већ неколико пута био гост Фестивала “Карусел”. Овога пута наступао је у друштву виолинисткиње Иве Пауновић. Специјални гост “Клавирског неба” био је Енди Павлов или Андрија Павловић, изузетан музичар, светској публици познат по пројекту “ЛП Дуо”.

Андрија Павловић

ЉУДИ ВОЛЕ ИЗАЗОВЕ, АЛИ И ПРЕПОЗНАТЉИВО

– Фестивал амбијенталне и етно музике “Карсел” завршен је онако како смо и почели, са клавирским концертом. На отварању је био концерт познатог хрватског композотира, пијанисте, музичара Матије Дедића, а на затварању веома занимљив пројекат и за Србију и за регион, “Клавирско небо”, у продукцији “Поп Депресије” из Београда. Пројекат представља домаће ауторе, који свирају ауторску, уметничку клавирску музику. Овим концертом смо покушали да публику уведемо у један нови свет музике. Наша публика није имала толико прилике да чује савремену, клавирску музику, домаћих аутора. То је нешто јако важно, мислим да то и у будућности Фестивал треба да подржи – каже уметнички директор “Карусела” Душан Даријевић.

Према његовим речима, овогодишњи Фестивал је био изненађење и за организаторе:

– Наравно, ми смо правили програм, који ће да привуче што већу пажњу публике, не само наших суграђана, него и људи који воле музику из суседних градова. И успели смо. Имали смо Матију Дедића, велико музичко име на почетку Фестивала. Било је изненађење и за нас организаторе колико је публика заинтересована за ову врсту концерта. Касније, 25. и 26. јула, имали смо два изузетна концерта, девет извођача у два дана. Био је то врло необичан избор, који је привукао изузетну пажњу публике, оно што је организаторима врло важно. Највећу пажњу изазвао је концерт на коме су наступали састав “Трио Свети”, односно, Марко Ђорђевић, Васил Хаџиманов и Бранко Тријић и “Краљ Чачка”. Људи воле изазове, али и нешто што је препознатљиво. Воле оно што могу да осете као неку врсту идентитета, нешто што је њима важно и блиско, а то су извођачи “Трио Свети” и “Краљ Чачка”. Ми поштујемо избор публике и зовемо оне извођаче који су имали пуно успеха код нас. Надамо се да ћемо то радити и у будуће и да ће их бити што више.

“СВЕ ИЛИ НИШТА”

Павле Попов

Други извођачи на концерту, 1. августа, били су Павле Попов и Ива Пауновић, клавир и виолина. Павле Попов је композитор и мултиинструменталиста, бави се музиком од детињства. Завршио је Музичку академију у Београду и ФИЛУМ у Крагујевцу, где је студирао контрабас. Углавном се бави џезом, класичном, савременом музиком. Учествовао је на првој, другој и последњој компилацији “Клавирског неба”. За неколико дана ће свирати у студију и снимити свој нови албум, а део тог материјала чачанска публика је имала прилику да чује на концерту. Невероватно талентован, Павле је у Чачку наступао више пута, свирао је џез, амбијент, рокенрол.

– Четврти или пети пут наступам на “Каруселу”. Ово је диван Фестивал, јако специфичан, увек има леп програм, јако је битан, јер људи могу да чују и неку другачију и неуобичајену музику. “Карусел” ме подсећа на неки фестивал, који би могли да видимо у иностранству, јер увек има неколико имена која привлаче публику, а остали извођачи су углавном, не бих рекао неафирмисани, али треба вам више труда да их нађете, пошто су скривени – рекао је Павле Попов за наш лист.

Одлазак из популарне у експерименталнију музику, иако не воли појам “екпериментална музика”, сматра као природан процес:

– Али, ја сам доста рано почео да свирам музику са својим братом Срђаном. Са осам и девет година смо имали бенд “Све или ништа”, са којим смо снимили два албума, један за ПГП. Две деценије смо већ у музици, на неки начин нам је и досадило да правимо нешто што је комерцијално и на прву лопту. Волимо да правимо музику која је нама интересантна, па можда је и публици.

МУЗИКА КАО МЕДИТАЦИЈА

Павле Попов и Ива Пауновић

Ива Пауновић је завршила виолину на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу и тренутно је на мастер студијама. Бави се и певањем, а музику оживљава на потпуно другачији начин.

– Павле и ја се знамо већ годинама и свирали смо у неком xез саставу. Али, ово је први пут да овако нешто изводимо заједно и баш се радујем овој сарадњи. Иначе, први пут свирам на “Каруселу”, сви људи су дивни. Свиђа ми се што постоји овакав Фестивал, јер доводи разноврсне музичаре и настао је из љубави према музици. Организатори се труде да програм буде што креативнији. Драго ми је да постоје оваква места, где можемо да изводимо ову врсту музике, амбијенталну, која звучи као нека медитација – каже Ива Пауновић.

АНДРИЈА ПАВЛОВИЋ, ИНСПИРАЦИЈА “КЛАВИРСКОГ НЕБА”

Идејни творац “Клавирског неба” Иван Лончаревић, представљајући суштину овог пројекта, нагласио је да је гледао концерт Олафура Арналдса у Утрехту и да је хтео нешто слично да направи у Србији:

– Почео сам од пријатеља и људи за које знам да воле клавирску музику и после скоро пет година дошли смо до објављених више од 60 песама, са извођачима и композиторима из целе бивше Југославије, само до Словеније нисмо стигли. Неки од тих уметника су стварно невероватни. Али, конкурс је био отворен за све људе, без обзира на то да ли имају музички факултет, да ли су амaтери, да ли свирају класичну музику или рокенрол, била је битна само љубав према клавиру. После свих тих година дошли смо до четири компилације, до завршне компилације на плочи и стаћемо ту. Следећих година ћемо правити мало другачије изборе клавирске музике.

Андрија Павловић, познат под именом Енди Павлов, најављен је као изненађење Фестивала. У Србији, а и светској публици је познат по пројекту “ЛП Дуо”. Иако гради своју европску каријеру, на Фестивал је дошао као замена, јер је у том тренутку био у Србији, што је, према речима организатора, изузетно и величанствено.

– Енди Павлов или Андрија Павловић је био инспирација за целу идеју “Клавирског неба”. Он свира више деценија, кроз “ЛП Дуо” је направио револуцију, не само у региону, свирали су по целом свету. Почетком пандемије ковида, Андрија и Соња Лончар су свирали у Кореји, био је то први концерт где је публика била са маскама и сада настављају тамо где су стали. Објавили су пре пар недеља свој шести студијски албум, који је чудесан. Андрија, поред тога, прави и музику за своју душу. Његов соло албум “Me and my love on the road to Honduras” је код нас, вероватно, нешто најбоље што је у вези са “Клавирским небом”. Није било прилике да Андрија често свира тај албум уживо и то ће урадити на овом концерту – најавио је Иван Лончаревић наступ Енди Павлова.

Овогодишњи Фестивал “Карусел” званично ће бити затворен 8. августа, отварањем изложбе фотографија Александра Алемпијевића, у Ликовном салону Дома културе.

Н. Р.

Фото: Александар Алемпијевић