Други дан Божића – одлази се код кумова, пријатеља и комшија

Od juče do 7. septembra penzioneri sa primanjem do 27.700 dinara mogu da se prijave za besplatnu rehabilitaciju u nekoj od 25 banja. To je navedeno u pozivu koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Dodatni uslov za penzionere je da nemaju druga lična primanja, navodi Fond PIO. Uz prijavu se podnosi […]

