У четвртак, 8. децембра, у Сали Музичке школе у Чачку биће одржано предавање намењено ученицима седмог и осмог разреда ОШ – Дуално образовање и професионална оријентација.

Предавачи су: Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију, дуално образовање и образовне политике, Ана Стојановић, руководилац Службе за дуално образовање и образовне политике, Сања Ранковић Илић, психолог и Марјана Петронијевић, координаторка Канцеларије за младе града Чачка.

Циљ пројекта је да се обезбеди благовремена и ефикасна подршка ученицима завршних разреда основних школа при избору будућег професионалног занимања, кроз информисање.