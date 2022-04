ДУГ ЈЕЛЕ СУРУЏИЋ ИЗМИРИО ГРАД ЧАЧАК

U Republici Srbiji je do 15 časova 16. aprila registrovano ukupno 5.318 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 3.194 osoba od kojih je 445 pozitivno. Hospitalizovano je 3.511 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 120 pacijenata. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 29.472 osoba koja su […]

