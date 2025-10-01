Zdravstvo

ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.



Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани.






Društvo Zdravstvo

ЈОШ ЧЕТИРИ СМРТНА ИСХОДА НА КОВИД ОДЕЉЕЊИМА ЧАЧАНСКЕ БОЛНИЦЕ



На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења (интерно, грудно, рехабилитација, палијатива, инфективно, неурологија) хоспитализовано је 75 пацијента.  У респираторном центру смештено је десет пацијената, један пацијент је на респиратору. У протекла 24 часа био је пријем 7 пацијената и отпуст 9 пацијената.Хоспитализована је 1 Covid позитивна породиља на одељењу гинекологије. […]
Društvo Zdravstvo

Последњих десет дана – ДВА пацијента на ковид одељењу



Последњих десет дана – ДВА пацијента на ковид одељењу На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализованa су два пацијента. У респираторном центру нема пацијената.У протекла 24 часа није било отпуста, ни пријема пацијената. Од 91 узорка из Чачка позитивна су четири, из Горњег Милановца од 66 узорака позитивна су четири, из Лучана од 14 узорака позитивних […]


Društvo Zdravstvo

ПЕТ СМРТНИХ ИСХОДА



На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења (интерно, грудно, рехабилитација, палијатива, инфективно, неурологија) хоспитализовано је  136 пацијената.  У респираторном центру смештено је 16 пацијената, од којих је четворо на респиратору. У протекла 24 часа примљен је 2, а отпуштено седам пацијената.Хоспитализоване су две Covid позитивне труднице на гинекологији, два Covid позитивна […]

