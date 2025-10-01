ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани.
Извор: Ча глас
На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења (интерно, грудно, рехабилитација, палијатива, инфективно, неурологија) хоспитализовано је 75 пацијента. У респираторном центру смештено је десет пацијената, један пацијент је на респиратору. У протекла 24 часа био је пријем 7 пацијената и отпуст 9 пацијената.Хоспитализована је 1 Covid позитивна породиља на одељењу гинекологије. […]
Последњих десет дана – ДВА пацијента на ковид одељењу На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализованa су два пацијента. У респираторном центру нема пацијената.У протекла 24 часа није било отпуста, ни пријема пацијената. Од 91 узорка из Чачка позитивна су четири, из Горњег Милановца од 66 узорака позитивна су четири, из Лучана од 14 узорака позитивних […]
На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења (интерно, грудно, рехабилитација, палијатива, инфективно, неурологија) хоспитализовано је 136 пацијената. У респираторном центру смештено је 16 пацијената, од којих је четворо на респиратору. У протекла 24 часа примљен је 2, а отпуштено седам пацијената.Хоспитализоване су две Covid позитивне труднице на гинекологији, два Covid позитивна […]