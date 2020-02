DVERI ĆE SUTRA PREDSTAVITI „SRETENJSKU REZOLUCIJU“ O NOVOJ MIGRANTSKOJ POLITICI, NAJAVIO BOŠKO OBRADOVIĆ

Na današnjoj konferenciji Srpskog pokreta Dveri, Boško Obradović govorio je o migrantskoj krizi. On je najavio da će sutra, Srpski pokret Dveri u Narodnoj skupštini Republike Srbije na posebnoj konferenciji za medije predstaviti Sretenjsku rezoluciju Dveri o novoj migrantskoj politici i ponuditi svoje rešenje za ovu, svakoga dana, sve složeniju situaciju, tražeći i od građana Srbije da se izjasne po ovom pitanju.



Vreme je za preispitivanje politike aktuelne vlasti prema migrantskoj krizi koja nosi ozbiljne bezbednosne druge opasnosti za sve građane Srbije i sve naše porodice, istakao je na današnjoj konferenciji lider Dveri Boško Obradović. On je naglasio da je ideja Aleksandra Vučića i aktuelne vlasti SNS da naši ljudi odlaze iz Srbije, a da migranti dolaze u Srbiju je opasna ideja koja menja strukturu stanovništva u našoj zemlji.



Dosadašnja politika Aleksandra Vučića za Dveri je apsolutno neprihvatljiva i apsolutno se protivimo svemu što je na ovu temu rekao još 2018. godine: „Ja nemam tu vrstu straha od migranata. Angela Merkel je jedan od najvećih lidera savremene Evrope. Veoma mudro vodi svoju zemlju. Ona je preko migranata rešila problem nataliteta, da ne pričamo o radnoj snazi, ekonomskom rastu… Naše analize pokazuju, analize urađene sa najstručnijim ljudima u ovoj zemlji i iz inostranstva, da ćemo što se migracionog salda tiče negde 2028-2030. napraviti tzv. nulti migracioni saldo, da ćemo imati jednak broj emigranata, dakle lica koja napuštaju našu zemlju, i jednak broj imigranata, lica koja dolaze da žive u našoj zemlji. Posle 2030. imaćemo veći broj imigranata nego emigranata što je jedna od stvari koja može da pomogne u opstanku Srbije“.

-Ovo ne samo da ne može ni na koji način da pomogne u opstanku Srbije, već je krajnje problematično i loše rešenje za problem slabog nataliteta u Srbiji. Ideja Aleksandra Vučića i aktuelne vlasti SNS da naši ljudi odlaze iz Srbije, a da migranti dolaze u Srbiju je opasna ideja koja menja strukturu stanovništva u Srbiji i nosi brojne bezbednosne i druge rizike. Nažalost, ova opasnost je potvrđena sa najmerodavnijeg mesta, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Naime, 20. oktobra 2017. godine dobili smo od MUP-a odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika Dveri Marije Janjušević u kome stoji da je ukupan broj tražilaca azila u Republici Srbiji u periodu od 1. jula 2011. do 31. decembra 2016. godine – neverovatnih 618.412 stranih državljana. Šta će se desiti ako deo njih koji ne budu dobili azil u zapadno-evropskim zemljama – po postojećem domaćem Zakonu o readmisiji – budu vraćeni u Srbiju jer su ovde registrovani kao tražioci azila!?! Da li i sa drugim državama u zapadnoj Evropi Srbija ima ugovor o prijemu kod nas svih onih migranata koji ne budu dobili azil u tamošnjim država, a ne mogu da se vrate u zemlju porekla, kao što je to slučaj sa Austrijom, čiji je bivši ministar unutrašnjih poslova Herbert Kickl potvrdio postojanje jednog takvog ugovora sa Vladom Srbije? – rekao je Obradović.



Kako je lider Dveri istakao, aktuelna migrantska politika vlasti je krahirala i hitno mora da se menja, posebno imajući u vidu činjenicu da krijumčarskim putem, kršeći sve naše zakone, svakoga dana u Srbiju ulaze novi migranti, ali da iz Srbije više ne mogu dalje jer su zatvorene sve granice prema Mađarskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Oni jednostavno ne mogu ni napred ni nazad i ostaju u Srbiji, što traži potpuno novi pristup migrantskoj krizi i novu politiku po ovom pitanju.