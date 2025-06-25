Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 26. ЈУН
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на замени стубова и реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у четвртак, 26. 06. 2025. године, у временском интервалу од:
- 08:00 до 18:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Трнави, Бабовића поток и Петково брдо.
- 09:00 до 17:00 часова без електричне енергије биће део Милићеваца, код фарме и код Милићеваћке реке .