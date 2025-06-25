Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 26. ЈУН 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА: Планирани радови за ДАНАС У оквиру активности на припреми дистрибутивног система за предстојећу сезону и обезбеђивања стабилног снабдевања електричном енергијом, Огранак Електродистрибуција Чачак обављаће радове на редовном одржавању трафостаница и далековода. Због тога ће у четвртак, 05.09.2024. у временском интервалу од: 09:30 до 11:30 часова без електричне енергије биће потрошачи у Прислоници због радова […]

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