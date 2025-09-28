Zdravstvo

ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.

Фото: Архива

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани.

Извор: Ча глас

