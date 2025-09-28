ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења, хоспитализована су 93 пацијента. У респираторном центру смештено је десет пацијената, два су на респиратору. У протекла 24 часа примљеноје шест, а отпуштено 11 пацијената.Хоспитализованo je једно Covid позитивнo дете на педијатрији и једна Covid позитивна трудница на одељењу гинекологије. На жалост, четири […]
Готово сви статистички подаци указују на чињеницу да би већина пушача желела да остави цигарете, али је зависност много јача. Ко год има вољу да се ухвати у коштац са дуваном, може потражити и стручну помоћ. Годинама уназад у Општој болници Чачак ради Саветовалиште за одвикавање од пушења које води примаријус др Нада Лазовић, пнеумофтизиолог. […]