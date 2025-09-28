ПРЕДАВАЊЕ У ДРУШТВУ „DIABETES MELLITUS“ – „ЗДРАВЕ НАВИКЕ – ЗДРАВА ПОРОДИЦА“

Превенција обољења која све више погађају и младе људе, брига о породици и унапређење демографске слике у Србији, ове и друге сродне теме обухваћене су пројектом „Здраве навике – Здрава породица“ који реализује Друштво за борбу против шећерне болести „Diabetes Mellitus“ Чачак. Предавањем мр Бојане Деспотовић у просторијама Друштва, које је одржано у четвртак, 25. септембра, озваничен је почетак пројекта, који је подржало Министарство за бригу о породици и демографију.
Биљана Васојевић, секретар Друштва „Diabetes Mellitus“, рекла је да ће током реализације пројекта, поред предавања, бити организовани бесплатни превентивни прегледи, пре свега, мерење шећера у крви, крвног притиска и сатурације, уз стручне савете здравствених радника.
Она је најавила да ће један од сегмената, кроз предавања и анкете, бити спроведен међу ђацима чачанских средњих школа. Поред Чачка, сличне активности ће бити организоване у Лучанима, Крушевцу, Трстенику и Сјеници.
– Овај регионални приступ омогућава да порука о значају здравих навика у свим фазама живота допре до што већег броја грађана различитих узраста и друштвених средина. Важан део пројекта је анкетирање ученика средњих школа, кроз које ћемо видети које су теме за њих важне, како бисмо осмислили даљи програм рада. Коришћење наркотика и енергетских пића, сексуалне навике, само су неке од значајних тема – рекла је Биљана Васојевић и напоменула да и у овом пројекту Друштво има подршку локалне самоуправе.
Бојана Деспотовић, магистар фармације, специјалиста козметологије, која ради као стручни сарадник у Медицинској школи у Чачку, присутнима је говорила о здравим навикама, које треба неговати током читавог живота, од најранијег детињства, преко младалачког доба и репродуктивног периода, па све до позних година.
– Предавањем су обухваћене све старосне доби. Фокус је, ипак, на женској популацији, јер је жена носилац породице у репродуктивном смислу. Желимо да подигнемо свест о здравим навикама које треба да усадимо деци још у раном детињству, јер се те навике касније могу само надоградити. Наравно, никад није касно да се почне са здравим навикама… Надам се да ћемо кроз проширење пројекта имати прлике да посетимо што већи број средњих школа, јер сматрам да школски планови и програми остављају мало времена за разговор, који је веома значајан – рекла је Бојана Деспотовић.
Она је у предавању ставила акценат на превентиву, која подразумева правилну исхрану, редовну физичку активност, довољно сати сна, негу коже и тела, редовне лекарске контроле… Али, како је нагласила, треба водити рачуна и о свом емотивном, социјалном и духовном аспекту.
Организатори се надају да ће Министарство и наредне године препознати значај ове теме и активности, јер је идеја да пројекат заживи у што више градова и средњих школа.
В. Т.