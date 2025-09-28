ПРЕДАВАЊЕ У ДРУШТВУ „DIABETES MELLITUS“ – „ЗДРАВЕ НАВИКЕ – ЗДРАВА ПОРОДИЦА“

Već 12 godina vozači nisu mogli direktno da se uključe na magistralni put, ukoliko su dolazili iz pravca crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Za otvaranje i asfaltiranje pristupne saobraćajnice pored kružnog toka u Konjevićima uloženo je dva miliona dinara. Novac je obezbedila Republička Vlada, preko Javnog preduzeća „Putevi Srbije“. – Vrednost nije finansijska, […]

