Grad

НАЈМЛАЂИ МЕШАТНИ БАЛУГЕ ТРНАВСКЕ ДОБИЛИ СВОЈ КУТАК

vladecaglas Komentara (0)

Јуче, 26. септембра, у Балузи Трнавској, поред зграде Месне заједнице, предато је на употребу дечје игралиште чију је изградњу финансирао Град Чачак. Вредност инвестиције износи 1,5 милиона динара.

– Изашли смо у сусрет захтевима овдашње Месне заједнице и њених мештана за изградњу игралишта, јер нам је важно да и деца на сеоском подручју имају, ако не исте, онда бар приближне услове за одрастање као и она у граду. То је представљао један од важнијих задатак локалне самоуправе у претходном периоду и тако ћемо наставити. Планирамо да, недалеко одавде, изградимо кошаркашки терен и теретану на отвореном и за то ће бити опредељена средства у буџету за наредну годину – рекао је помоћник градоначелника Милош Стеванић.

Стеванић је истако и да је у току решавање најважнијег питања, не само за становнике Балуге Трнавске, већ и Виљуше и околних места.

– Ради се на изради пројекта за изградњу фекалне канализационе мреже. Кад документација буде комплетирана конкурисаћемо за средства код надлежних министарстава, јер се ради о значајном инфраструктурном улагању које није мало и због тога нам је неопходна помоћ Владе Републике Србије.

В. Д.

Slične Vesti
Društvo Grad

Јуче рођени ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
Grad Kultura

Samostalna izložba Vladimira Perića Talenta „NAMERNO – NEMARNO“

G. D.

Samostalna izložba Vladimira Perića Talenta „NAMERNO – NEMARNO“ biće otvorena u utorak, 12. decembra, u 18 časova u Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ i trajaće do kraja januara 2024. Multimedijalna izložba istaknutog savremenog umetnika i profesora na FLU koja se realizuje kao nagrada Galerije na 30. Memorijalu Nadežde Petrović. Perić će ovom prilikom prikazati dela koja […]

бебе
Društvo Grad Zdravstvo

Пет беба: ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ПЕТ БЕБА, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ. Чачанско породилиште „покрива“ подручје града Чачка и општина Лучани и Ивањица. Извор: Ча глас

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.