НАЈМЛАЂИ МЕШАТНИ БАЛУГЕ ТРНАВСКЕ ДОБИЛИ СВОЈ КУТАК

Јуче, 26. септембра, у Балузи Трнавској, поред зграде Месне заједнице, предато је на употребу дечје игралиште чију је изградњу финансирао Град Чачак. Вредност инвестиције износи 1,5 милиона динара.
– Изашли смо у сусрет захтевима овдашње Месне заједнице и њених мештана за изградњу игралишта, јер нам је важно да и деца на сеоском подручју имају, ако не исте, онда бар приближне услове за одрастање као и она у граду. То је представљао један од важнијих задатак локалне самоуправе у претходном периоду и тако ћемо наставити. Планирамо да, недалеко одавде, изградимо кошаркашки терен и теретану на отвореном и за то ће бити опредељена средства у буџету за наредну годину – рекао је помоћник градоначелника Милош Стеванић.
Стеванић је истако и да је у току решавање најважнијег питања, не само за становнике Балуге Трнавске, већ и Виљуше и околних места.
– Ради се на изради пројекта за изградњу фекалне канализационе мреже. Кад документација буде комплетирана конкурисаћемо за средства код надлежних министарстава, јер се ради о значајном инфраструктурном улагању које није мало и због тога нам је неопходна помоћ Владе Републике Србије.
В. Д.