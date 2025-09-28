Променљиво облачно, температура до 20 степени

Извор: РТС
У Србији данас променљиво облачно, током дана са кишом и краткотрајним пљусковима у брдско-планинским пределима, а касно после подне и увече и у осталим крајевима. Највиша температура до 20 степени.
Јутарња температура од 9 до 15 степени, највиша дневна од 16 до 20.
У Београду сутра без јаког ветра, променљиво облачно, увече и током ноћи краткотрајна киша. Температура до 20 степени.
Са североистока стиже још хладнији ваздух.
Киша и краткотрајни пљускови очекују се у брдско-планинским пределима Србије, а касно после подне и увече и у осталим крајевима.
Могућа главобоља
Очекиване биометеоролошке прилике могу проузроковати тегобе код кардиоваскуларних болесника и астматичара, као и код особа са психичким обољењима.
Главобоља, болови и раздражљивост су могуће метеоропатске реакције.