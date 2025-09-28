септембар Фото: Мима Зиндовић
Променљиво облачно, температура до 20 степени

У Србији данас променљиво облачно, током дана са кишом и краткотрајним пљусковима у брдско-планинским пределима, а касно после подне и увече и у осталим крајевима. Највиша температура до 20 степени.

Јутарња температура од 9 до 15 степени, највиша дневна од 16 до 20.

У Београду сутра без јаког ветра, променљиво облачно, увече и током ноћи краткотрајна киша. Температура до 20 степени.

Са североистока стиже још хладнији ваздух.

Киша и краткотрајни пљускови очекују се у брдско-планинским пределима Србије, а касно после подне и увече и у осталим крајевима.

Могућа главобоља

Очекиване биометеоролошке прилике могу проузроковати тегобе код кардиоваскуларних болесника и астматичара, као и код особа са психичким обољењима.

Главобоља, болови и раздражљивост су могуће метеоропатске реакције.

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА ВРТИЋА И БРОЈНИХ ГРАЂАНА – „УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА – ЗА НАЂИН ПРВИ КОРАК“

vesna

Прикупљено око пола милиона динара. Нађа отпутовала на операције у Америку. Враћа се за два месеца. Сви се надају добром исходу лечења. Опет су се удружили малишани, родитељи, запослени у чачанским вртићима, привредници и многи други грађани, како би помогли петогодишњој Нађи Ђеровић. Прошлог четвртка, 29. септембра, одржана је манифестација „Улица отвореног срца – за […]

SERVISNE INFORMACIJE za utorak, 1. decembar

G. D.

SERVISNE INFORMACIJE za utorak, 1. decembar PORODILIŠTETokom protekla 24 sata u Porodilištu čačanske Bolnice rodjene su tri devojčice.HITNA POMOĆZa protekla 24 sata obavljeno je 25 pregleda u ambulanti i 49 kućnih poseta.GREJANJENema planiranih radova. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666.ELEKTRODISTRIBUCIJANema planiranih radova. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 322-084.VODOVODJutros […]

Нова година Фото: Мима Зиндовић
УЈУТРО СЛАБ МРАЗ, У ТОКУ ДАНА ПРЕТЕЖНО СУНЧАНО

G. D.

Временска прогноза: Уторак, 31. јануар Ујутро слаб и умерен мраз и поледица (услед залеђивања мокрих површина). У нижим пределима, по котлинама и долинама река магла и ниска облачност, која ће се понегде задржати дуже током дана. У осталим крајевима претежно сунчано. Ветар слаб, променљив. Најнижа температура од -5 до 0, а највиша дневна од 3 до […]

