НА ГРАДСКОМ ТРГУ У ЧАЧКУ ОТВОРЕН ДВОДНЕВНИ САЈАМ МЕДА И ВОЋА

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su dostupni brojevi telefona, prema mestu prebivališta u vremenu od 08.00 do 22.00 sata, za sve one koji imaju određene simptome respiratornih infekcija, a koji su u prethodnom periodu boravili u području zahvaćenim COVID-19. Putem tih brojeva telefona se mogu dobiti sve potrebne informacije, kao i preporuke o daljem postupanju, […]

