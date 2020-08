Vojvoda Mišić nije Hrvate nazivao podlacima

NAJVEĆE ZABLUDE SRPSKE ISTORIJE 20. VEKA U NOVOJ KNJIZI ISTORIČARA DEJANA RISTIĆA (3)

Od 20. jula pred čitaocima se nalazi nastavak istraživanja mitova i nepoznanica istoričara Dejana Ristića pod nazivom ,,Zablude srpske istorije“ u izdanju „Vukotić media“. Ilustracije za obe knjige potpisuje akademski grafičar Nikola Radosavljević.

– Opšte je poznato da različite vlasti, politički pokreti, partije i grupe, i to ne samo oni koji su neposredno i tradicionalno bili utemeljeni na nacionalnom, nisu prezali čak ni od toga da svesno izmisle čitav istorijski kontinuitet jednostavnim kreiranjem davne prošlosti izvan stvarnog istorijskog konteksta. Važno je naglasiti i to kako je naš odnos prema prošlosti krajnje selektivan, a isuviše često stereotipan i proizvoljan. Mnogi među nama iz istorije sopstvenog naroda ,,biraju’’ samo ono što im se ,,sviđa’’ i to afirmišu bez ulaženja u suštinu i bez bilo kakve potrebe za dubljim razumevanjem, dok sve ono što im se ,,ne sviđa“ jednostavno ignorišu, krivotvore ili potpuno zanemaruju. Stoga isuviše često dolazimo u opasnost da nedovoljno dobro razumemo pojedina razdoblja sopstvene prošlosti, a posebno onu zakonomernost koja se odnosi na to da se istorija ponavlja – kaže za „Glas“ istoričar Dejan Ristić, autor i čuvenih „Mitova srpske istorije“, koji su zbog intriganih antagonizama naše istorije dobili svoj nastavak u „Zabludama“. Ovoga puta donosimo najveće zablude 20. veka.

„IZVEŠTAJ“ VOJVODE MIŠIĆA FALSIFIKAT

Brojne su istorijske zablude i iz razdoblja XX veka kojima smo veoma skloni. Jedna od njih odnosi se na često citirani ,,izveštaj’’ vojvode Živojina Mišića upućen regentu Aleksandru neposredno nakon Prvog svetskog rata u kome proslavljeni vojskovođa iznosi veoma negativan stav o Hrvatima. Iako je poodavno dokazano da se nesumnjivo radi o falsifikatu, to pojedine naše medije, političare, pseudoistoričare i publiciste ni na koji način ne sprečava da ,,citiraju’’ vojvodu, kaže autor „Zabluda“.

– Vojvoda je, navodno, pored ostalog, Hrvate okarakterisao sledećim rečima: ,,Ti su ljudi svi odreda, prozirni kao čaša, nezajažljivi i u toliko meri lažni i dvolični da sumnjam da na kugli zemaljskoj ima većih podlaca, prevaranata i samoživih ljudi.“ Da je u reč o notornom falsifikatu i potpunoj izmišljotini, dokazali su naši istaknuti istoričari profesor dr Đorđe Stanković i dr Mile Bjelajac. Mi danas, zahvaljujući rezultatima njihovih istraživanja sasvim pouzdano znamo da je navodni izveštaj Živojina Mišića regentu Aleksandru o Hrvatima nekoliko godina nakon vojvodine smrti izmislio Mišićev nekadašnji lični sekretar Milora Pavlović Krpa – ističe Dejan Ristić.

Z. L. S.

