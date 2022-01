Karakteristike koje imaju savremeni agregati za struju

Uređaji koji obezbeđuju osnovni ili dopunski pogon struje uvek i kada je to neophodno, jesu agregati za struju. U pitanju je savremena oprema velikog broja delatnosti, koja se koristi i za privatne potrebe. Zahvaljujući kvalitetnoj konstrukciji, renomiranim delovima i modernoj koncepciji sklapanja i funkcionisanja, agregati su postali sinonim za bezbedne uređaje, čiji terenski rad je prepoznatljiv za najveći broj biznisa. Posebno se koriste prilikom izvođenja građevinskih radova, proizvodnje, poljoprivrednih poslova, za raznovrsne terenske službe, plovne objekte i brojne privatne svrhe.

Moderni agregati za struju imaju veliki broj kvalitetnih prednosti, odnosno karakteristike koje su poznate širom sveta. Na taj način, u Mashineria ponudi nalaze se pouzdani, dugovečni i agregati vrhunskog kvaliteta, za sve potrebe i namene kupaca i korisnika. Kako je struja neophodan resurs za različite aktivnosti, uloga koju imaju savremeni agregati u njenom snabdevanju je od krucijalnog značaja za poslovni uspeh.

Svojstva koja imaju moderni agregati za struju

Široka upotreba koju imaju agregati za struju, potiče od velikog broja svojstava koja ih čine primenjivim u gotovo svim situacijama. Naime, agregati imaju snagu koja se kreće između 15 kVA i 90 kVA, što znači da se mogu koristiti i kao osnovni izvor električne energije, ali i kao privremena dopuna primarnim resursima. Agregati za struju odlikuju se određenim stepenom buke, što zavisi od pogona koji se odabere. Na taj način, varijanta na pogon benzina emituje znatno manje buke nego na dizel gorivo.

Sa druge strane, najveći broj modela je lako prenosiv, kompaktan, lagan i jednostavan za upotrebu. Mogu se koristiti i za obezbeđivanje struje prilikom organizacije proslava i događaja u privatnom ili poslovnom režimu. Agregati za struju benzinski mogu da budu bešumni, namenjeni zavarivanju, industrijski i mnogi drugi. Kada je u pitanju dizel opcija, ona je za oko 30% skuplja i nešto bučnija, ali je savršen izbor kao osnovni izvor struje u zatvorenom prostoru. Traktorski agregati su namenjeni obavljanju poljoprivredne delatnosti, uz kvalitetne komponente i ogromnu snagu. U zavisnosti od konkretne vrste, postoje agregati koji dostižu nivo od 3.000 obrtaja u minuti, uz renomirane motore i prepoznatljive alternatore.

Kako da odabir agregata bude adekvatan i isplativ

Svaki agregat ima karakteristike koje ga razlikuju od drugih vrsta i modela. U Mashineria ponudi nalaze se raznovrsne varijante, isključivo svetski poznate proizvodnje, u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i održivosti. Renomirani proizvođači plasiraju agregate širom sveta, pa je tako i Mashineria distributer u čijem asortimanu se nalaze agregati za struju svih vrsta, kapaciteta i pojedinačnih svojstava prema nameni.

Da bi se odabrao savršen agregat, najvažnije je razmotriti koji kapacitet snage je potreban, a on se kreće i do 90 kVA, što je najbolja opcija za osnovni izvor električne energije. Kao pomoćni resurs u određenim situacijama, mogu se odabrati agregati od 9,5 kVA do 15 kVA. Takođe, nivo buke od oko 90 dBA je prilično nizak, dok se može kupiti i agregat koji ima tačno određeni, brendirani motor. Potrošnja goriva je za moderne agregate na optimalnom nivou, za manje kapacitete od 2,5 L/h, pa naviše.

Moderni agregati za struju se biraju prema karakteristikama i brendovima. U skladu sa savremenom proizvodnjom, dobijaju se troškovno isplative opcije, sa optimalnom potrošnjom goriva i drugog resursa pogona, uz minilanu buku, odličnu prenosivost i pokretljivost, kao i dugoročnu upotrebu bez kvarova. Sve to, obezbeđuje Mashinera distributer, a aktuelnu ponudu agregata možete pogledati u svakom trenutku na sajtu.

PR TEKST

Linkovi fotografija:

https://www.freepik.com/free-vector/glowing-blue-lens-flare-light-effect_10315174.htm#page=1&query=light&position=37&from_view=search

https://www.freepik.com/free-photo/agriculture-food-production-concept-with-tractor-machine-silos-irrigation-system_11133942.htm#page=1&query=tractor&position=14&from_view=search

https://pixabay.com/photos/people-man-arc-construction-cut-3047306/