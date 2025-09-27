Kultura

Соњин септембар: Представљање монографије „Дај, бабо, главу!”

G. D. Komentara (0)

Соњин септембар: Представљање монографије „Дај, бабо, главу!”

У оквиру манифестације „Соњин септембар”, у Уметничкој галерији „Надежда Петровић” Чачак, вечерас, 27. септембра, у 19 часова, биће представљена монографија „Дај, бабо, главу!”, коју је поводом тридесетпетогодишњице филма „Како је пропао рокенрол” приредила књижевница и сценаристкиња Владислава Војновић, а објавило Друштво љубитеља популарне културе „POPBOKS”.

Данас култни омнибус, чији су јунаци, музика и естетика трајно сачували сведочанство о свом времену (крај осамдесетих), а реплике ушле у свакодневни жаргон многих каснијих генерација, важан је део и глумачког опуса Соње Савић. О раду на овом филму, његовом утицају, данашњем статусу, сећањима и, наравно, Соњи, поред ауторке књиге говориће  Саша Радојевић, драматург, сценариста, редитељ, теоретичар и историчар филма. Модератор: Исидора Ђоловић.

Из рецензије издавача:

„Дај, бабо, главу!” није само сведочанство о једном филму већ и омаж ери, музици и култури која је обликовала генерације. Сваки сегмент филма, свака глумачка реплика и свака нота филмске музике носе са собом убеђења, надања, афинитете, хумор и побуну, а књига пружа прилику да сазнате како је све то настајало. Од неочекиваних тренутака инспирације до непредвиђених препрека на сету, ове приче осветљавају пут који је кроз мала врата једне етапе Авала филма водио од идеје до филма који је постао синоним за дух слободе, младости и рокенрола.

Slične Vesti
Kultura Kultura

Представљена песничка збирка „Котрљање”

G. D.

У оквиру циклуса „Подршка је важна” одржана је промоција песничке збирке Ане Новичић „Котрљање”. Мала сала Библиотеке симболично је постала место сусрета поезије, музике и љубави. О поетском првенцу ауторке говорила је завичајна песникиња Дара Радојевић, а посебан тон вечери дали су ученици Музичке школе у Чачку. Библиотека се труди да кроз овај циклус почетницима […]
Kultura Kultura

„Киндеруни” семинар у Одељењу стране књиге

G. D.

„Киндеруни” семинар у Одељењу стране књиге У сарадњи са Гете институтом, последњег јануарског дана у Одељењу стране књиге Градске библиотеке Чачак организован je семинар за наставнике „Киндеруни ‒ дечји дигитални факултет”. Соња Стојановић, професор немачког језика, колегама из неколико основних и средњих школа Моравичког округа представила је занимљив и иновативан концепт учења немачког, али и […]
Društvo Kultura Zabava

Летњи концерти у Чачку са звездама класичне музике

vladecaglas

Концерт под називом „Путевима српских лепота” у коме учесвују Љубица Вранеш, мецосопран, солиста Београдске опере и Драгољуб Бајић првак опере Народног позоришта у Београду, биће одржан у понедељак, 10. јула у 21 час на Градском тргу у Чачку. Мецосопран Љубица Вранеш дипломирала је у класи проф. Радмиле Бакочевић, а током своје успешне каријере наступала на […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.