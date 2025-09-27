Соњин септембар: Представљање монографије „Дај, бабо, главу!”
У оквиру манифестације „Соњин септембар”, у Уметничкој галерији „Надежда Петровић” Чачак, вечерас, 27. септембра, у 19 часова, биће представљена монографија „Дај, бабо, главу!”, коју је поводом тридесетпетогодишњице филма „Како је пропао рокенрол” приредила књижевница и сценаристкиња Владислава Војновић, а објавило Друштво љубитеља популарне културе „POPBOKS”.
Данас култни омнибус, чији су јунаци, музика и естетика трајно сачували сведочанство о свом времену (крај осамдесетих), а реплике ушле у свакодневни жаргон многих каснијих генерација, важан је део и глумачког опуса Соње Савић. О раду на овом филму, његовом утицају, данашњем статусу, сећањима и, наравно, Соњи, поред ауторке књиге говориће Саша Радојевић, драматург, сценариста, редитељ, теоретичар и историчар филма. Модератор: Исидора Ђоловић.
Из рецензије издавача:
„Дај, бабо, главу!” није само сведочанство о једном филму већ и омаж ери, музици и култури која је обликовала генерације. Сваки сегмент филма, свака глумачка реплика и свака нота филмске музике носе са собом убеђења, надања, афинитете, хумор и побуну, а књига пружа прилику да сазнате како је све то настајало. Од неочекиваних тренутака инспирације до непредвиђених препрека на сету, ове приче осветљавају пут који је кроз мала врата једне етапе Авала филма водио од идеје до филма који је постао синоним за дух слободе, младости и рокенрола.