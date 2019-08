ENIGMA – DA LI JE DOZVOLJENO ZATVORITI ZA PROLAZ JAVNU POVRŠINU ZBOG KONCERTA

Sinoć je, kao što je naš portal već izvestio, deo šetališta pored Gradskog kupališta bio zatvoren metalnim ogradama za prolaz. Razlog je bio koncert Nataše Bekvalac, a karta se naplaćivala 300 dinara. Svi oni koji su sinoć hteli da prošetaju gradskom plažom to nisu mogli da učine, a to se do sada nikada nije desilo.



Jutros, bar na sreću, nakon koncerta, plaža je očišćena, a prema našim saznanjima ograde su čekale da budu ukonjene od strane Komunalne inspekcije. Načelnik ove službe, kada smo ga pozvali, nije znao o čemu se radi.



Međutim, pitanje da li je i ako jeste zbog čega dozvoljeno ugostiteljima da ogradama zatvore javnu površinu, pitanje je za nadležne u Gradskoj uparvi za urbanizam. Naime, od 2017. godine ova Uprava izdaje javnu površinu ugostiteljskim objektima na korišćenje i na Gradskoj plaži.



I do sada su se tokom leta na istom ovom prostoru pravile žurke, a skoro za svaku, stizale su pritužbe od građana na veliku buku. Ovoga puta, nije bila u pitanje samo buka, već i uzurpiranje javne površine.



Da li je za to dobijena dozvola?



Ako nije, da li su sankcionisani oni koji su za veče „privatizovali“ javnu površinu?



Ova pitanja smo želeli da postavimo načelnici Uprave za gradski urbanizam Vesni Dmitrović, ali nam se ceo dan nije javljala na telefon. Niti se ko u ovoj službi javljao na fiksne telefone, koji se nalaze na sajtu Grada.



Odgovore na pitanja nismo uspeli da dobijemo, ali zato smo dobili mnoštvo negativnih komentara od ogorčenih sugrađana.

I. M.