Filmski i video program Umetničke galerije predstaviće autora Igora Đorđevića i umetnički kolektiv Kosmoplovci

Filmski i video program Umetničke galerije Nadežda Petrović



Filmski i video program Umetničke galerije Nadežda Petrović u ponedeljak, 18. oktobra, u 20 časova, predstaviće autora Igora Đorđevića i umetnički kolektiv KOSMOPLOVCI. O stvaralaštvu Igora Đorđevića i Kosmoplovaca govoriće Aleksandra Sekulić, programska urednica u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju. Govorićemo o povezivanju iskustava kompjuterske demo scene, pokreta Low-Fi Video, alternativnog stripa, elektronske muzike u složene eksperimente i intervencije na internetu, u javnom prostoru, infrastrukturi umetnosti, manifestacijama demo scene.





Biće prikazani sledeći radovi:



X21 (2005) (11:19)

Selfaware (2002) (3:08)

Satelitska stanica (2001) (14:00)

KDESGRAZVIDEO (2002) (4:32)

Kolonija 2021 (2021) (11:57)





Nakon projekcije, razgovaramo sa gostima o pionirskim i avangardnim procesima elektronske umetnosti, od demo grupe Corrosion, preko kolektiva Kosmoplovci, do savremenih eksperimentalnih inicijativa i projekata.



Program je podržalo Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.







Kosmoplovci, uvod u novi vek



Igor Đorđević je svojim radom učestvovao u pionirskim, a kasnije i avangardnim procesima elektronske umetnosti, od demo grupe Corrosion, preko kolektiva Kosmoplovci, do savremenih eksperimentalnih inicijativa i projekata. Specifično iskustvo koje možemo sagledati sa njim jeste

kolektivni kreativni i eksperimentalni rad u prelomu kulturnih paradigm i vekova, i aspekti savremenih praksi povezivanja umetničkih i aktivističkih ciljeva.

Kolektiv Kosmoplovci iz Beograda, početkom 21. veka radio je na povezivanju iskustva kompjuterske demo scene, pokreta Low-Fi Video, alternativnog stripa, elektronske muzike u složene eksperimente i intervencije na internetu, u javnom prostoru, infrastrukturi umetnosti,

manifestacijama demo scene. Znanje i veštine programiranja, grafičke umetnosti, dizajna, video montaže i muzičke kompozicije kolektiv je razmenjivao i uposlio u platformu kosmoplovci.net, i usmerio rad ka istraživanju arheologije medija; popularizacije nauke, digitalnih prava i emancipacije kulturne produkcije u digitalnom dobu; mehanizmima re-aktivacije resursa istorije kulture; bavio se na specifičan način analizom industrije nadzora i opresije, kao i mnogim drugim temama. Demoi, video radovi, animacije i eskperimentalni filmovi Kosmoplovaca su

u raznim vidovima javnih prikazivanja, festivala, takmičenja, demo partija i izložbi obeležili prvu deceniju 2000ih u Srbiji. Od kompjuterskih demoa koji nastaju u drugačijem sistemu produkcije kolektivnog autorstva koje je emancipovano od nasleđenih okvira i u hodu istorizuje sam proces emancipacije (KDESGRAZVIDEO), ali i eksperimentalnih formi koje su dovele do preispitivanja same demo scene u svetu (Kolonija), preko video radova nastalih istraživanjem memorije medijskih aparata (Selfaware) ili memorije oružja, odnosno navigacionog sistema bombardera (X21). Jedan od najupečatljivijih radova sa početka 2000ih je ispitivanje izneverenih vizija budućnosti iz filmskog dokumenta, kao neželjene memorije odbačene na buvlju pijacu, koji se re-aktivira u novom kontekstu jeste Satelitska stanica, rad koji je načinom nastanka u izlaganju, diskursom koji je izazvao o sopstvenom poreklu i autorstvu, raspolaganju memorijom i odgovornošću pred kontekstualizacijom, obeležio prvu deceniju 2000ih.



Aleksandra Sekulić je filološkinja opšte književnosti i terije književnosti, programska urednica u Centru za kulturnu dekontaminaciju(CZKD) u Beogradu. U 2000im bila je programska urednica i producentkinja u Akademskom Filmskom Centru u Beogradu, i članica pokreta Low-Fi Video, projekta Medijska arheologija i grupe Kosmoplovci. Od 2019. urednica u časopisu Beton.

Igor Đorđević, a.k.a: dominator / corrosion, speaker for the dead, aktivan je već dvadesetak godina na kompjuterskoj sceni kao muzičar, animator i dizajner. Rođen 1975, vrlo rano počinje da se interesuje za kompjutere i tehnologiju. Od 10. godine poseduje lični kompjuter (ZX

Spectrum 48k) kojim počinje njegovo istraživanje potencijala kompjutera i njihove primene u multimediji, a ubrzo i umrežavanju. Inicijator je i organizator kompjuterske grupe Corrosion koja funkcioniše od 1992 godine. Jedan je od osnivača i aktivnih članova Zadruge, a danas

funkcioniše i kao deo asocijacije Kosmoplovci, proistekle iz grupe Corrosion.