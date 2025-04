Filmski program KC Čačak

KRALJ NIČEGA, KO JE TO?



Gost Filmskog program KC Čačak u utorak 2. aprila biće jedan od najpoznatijih domaćih strip autora, liustrator i animator Aleksa Gajić (1974). Aleksa će na svom čačanskom gostovanju, predstaviti najnoviji projekat KRALJ NIČEGA, ostvaren prošle godine u saradnji sa scenaristom i vizuelnim umetnikom Nenadom Džonijem Rackovićem.



Gajić je diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u klasi prof. Rastka Ćirića. Od 2000. radi za izdavačku kuću Soleil iz Francuske, za koju je objavio šest albuma (koji su objavljenih u još osam zemalja). Ilustrovao je više knjiga raznih izdavača, a kao ilustrator sarađivao je i sa brojnim časopisima i magazinima, pa je tako i dugogodišnji saradnik Politikinog Zabavnika. Ponovnu saradnju sa francuskim izdavačima, najpre sa Quadrantes Solaire, označio je dvodelni album Drakko, a Humanoides Associes mu objavljuje Carthago Adventures.



Gajić je i autor prvog srpskog dugometražnog animiranog filma Technotise – Edit i ja (2009), baziranog na njegovom diplomskom radu, stripu Technotise. Film je prikazan na više od dvadeset festivala, i višestruko je nagrađivan. Gajić se uspešno oprobao i u kraćim animiranim formama, poput filmova Uspon i pad umetnosti i Premotavanje (2013), Od Hadrijana do ponizne Sofije (2019) i Živeti u priči 2022. Pažnju publike privlači i njegov konceptualni projekat Čudesni stripovi, u okviru koga eksperimentiše sa nekonvencionalnim formama stripa kao što su Pljosnati strip, Kameni strip, Premotavanje, i nanoviji Leva knjiga, desna knjiga i Gornja knjiga, donja knjiga.



KRALJ NIČEGA je plod neobične saradnje. Gajić tvrdi da je presudna bila njegova višegodišnja želja da napravi epsperimentalni „stripični” film, a i to što je Džoni Racković apartan pisac i umetnik ali i fan stripova, pa objašnjava Džonijeve „svetonazore“: „Kad smo pričali o liku Džonija u filmu, on je rekao da treba da ima tamne naočare. Upitah: Jel stalno? A on reče: Stalno, kao srpski Ranxerox.“ Muzički trejdmark filma je Špilmanova numera Budi lud, a strip ćete prepoznati po potpuno crnim koricama i zacrnjenim stranicama knjige. Zašto na koricama nema ničeg? Zato što je Džoni KRALJ NIČEGA! Aleksa Gajić će izložbu, strip i animirani film pod zajedničkim naslovom KRALJ NIČEGA predstaviti u Klubu KC Čačak, u društvu producenta Milana Milosavljevića, 1. aprila u 20 sati.