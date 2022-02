ФОКУС НА ПРОЈЕКТУ „ПРЕСТОНИЦА КУТУРЕ СРБИЈЕ 2023. ГОДИНЕ“

Небојша Бежанић LIZARD IN THE SOUL слике и цртежи У Галерији Народног музеја у Крагујевцу 25. децембра 2018. године свечано је отворена изложба слика и цртежа Небојше Бежанића под називом LIZARD IN THE SOUL. На свечаности отварања након поздравних речи директора музеја Ненада Ђорђевић и помоћника директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Бранка Ћаловића, који су […]

