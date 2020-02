“GAUČOSI” ODLIČNI NA JADRANU

U Herceg Novom je od 20. do 23. februara održan treći po redu “Polino kup”, turnir u malom fudbalu koji je okupio timove iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Nadmetali su se dečaci podeljeni u četiri starosne grupe, od 2009. do 2012. godišta. Prvi put su učestvovali mladi fudbaleri Fudbalskog kluba “Gaučosi” i to u konkurenciji dečaka rođenih 2010. godište.

Mateja Milošević, kapiten „Gaučosa“

Čačani su bili sjajni tokom čitavog turnira na kome je učestvovalo 16 timova i zasluženo osvojili prvo mesto. U polufinalu su pobedili zvanično najbolji tim u Crnoj Gori, podgorički “Stari aerodrom”. Posle velike borbe u finalu i izvođenja penala savladana je “Zlatna lopta”, još jedan tim iz glavnog grada Crne Gore i veliki pobednički pehar je završio u rukama naših sugrađana.

V. D.