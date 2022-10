Електродистрибуција: ПЛАНСКА ИСКЉУЧЕЊА

Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije izjavio je da je prijavljeno 890 neželjenih reakcija na vakcine protiv koronavirusa. „Na 3.715.103 date doze to je jedna reakcija na 4.174 vakcine, odnos 0,00023. To je zaista izuzetno retko i nema težih neželjenih reakcija“, rekao je Zelić za TV Pink. On je naveo da […]

