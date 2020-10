Zbog izmeštanja mernih mesta danas će bez električne energije biti potrošači u Banji Gornja Trepča, u delu od pijace ka naselju Livadice, u intervalu od 10:00 do 15:00 časova.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži i izmeštanju mernih mesta bez električne energije će biti i potrošači u Ljubiću u Ulici Gvozdena Paunovića, od broja 7 do 27 i Ulici Aleksija Milenkovića 24, u intervalu od 08:00 do 12:00 časova. Radovi će biti nastavljeni i u sredu, u interval od 11:00 do 12:00 časova.