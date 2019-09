GM: DVA MILIONA DINARA KULTURNOM CENTRU ZA NAJSAVREMENIJE PROJEKCIONO PLATNO

Nakon završenog Konkursa za preddigitalizaciju i digitalizaciju bioskopa za 2019. godinu, odlukom Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, Kulturnom centru u Gornjem Milanovcu dodeljeno je dva miliona dinara za nabavku novog projekcionog platna.

Kulturni centar Gornji Milanovac već godinama dobija epitet institucije koja na najbolji način realizuje fazno proces digitalizacije i ostvaruje veliku bioskopsku gledanost. Prema rečima direktora Kulturnog centra Dragana Arsića, Kulturni centar dobija veliku podršku opštine Gornji Milanovac, Filmskog centra Srbije, kao i Ministarstva kulture.

„Zahvaljujući saradnji sa Filmskim centrom Srbije, već fazno nekoliko godina Kulturni centar dobija sredstva za preddigitalizaciju i digitalizaciju bioskopa. Podsetiću da smo u nekoliko prethodnih godina osvojili 11 miliona dinara putem projekata, u prvoj fazi to je bio pokretni bioskop, koji se nalazio u zgradi Gimnazije, imali smo i bioskop na otvorenom, takođe, dobili smo 4 miliona za 3D projektor, preko milion i po za digitalne ekrane, a ove godine, prema rečima urednika filmskog programa Bobana Stefanovića, platno za koje smo konkurisali, on je samo video u Berlinu i nalazi se, možda, još i u Parizu“, rekao je Arsić i istakao da je od preko 40 ustanova, 29 dobilo sredstva, između njih i Kulturni centar Gornji Milanovac, što ga svrstava u sam vrh prema funkcionisanju filmskog programa i digitalizacije bioskopa. Takođe, Arsić je napomenuo da je od početka godine do sada realizovano blizu petsto kulturnih dešavanja, što je mnogo više u odnosu na ostale ustanove kulture.

Arsić je dodao i da je ovde godine Ministarstvo kulture podržalo festival „Kratka forma“ i Međunarodni bijenale umetnosti minijature, prvu fazu. Osim toga, već treću godinu zaredom milanovački Kulturni centar učestvuje u organizaciji Sabora narodnog stvaralaštva, koji će biti održan 15. septembra u Velikoj sali Kulturnog centra. Za ovu namenu od Ministarstva kulture na račun Kulturnog centra uplaćeno je pola miliona dinara.