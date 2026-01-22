Горњи Милановац добија модерну јавну расвету

Горњи Милановац наставља са модернизацијом инфраструктуре, а тренутно су у току радови на замени светиљки у Железничкој улици. Захваљујући подршци државе, градско језгро добиће осветљење по највишим стандардима, чиме се директно утиче на безбедност грађана и стабилност општинског буџета. С обзиром на то да је општина Горњи Милановац 2018. године започела реализацију пројекта замене осветљења у градском језгру, што је рађено сопственим средствима, председник Дејан Ковачевић изразио је велику захвалност Влади Републике Србије и истакао вишеструки значај пројекта LIID за нашу општину.
– Желим да захвалим Влади Републике Србије, јер смо преко пројекта LIID добили око 125 милиона динара за комплетну замену преосталих светиљки на градском подручју. Циљ замене светиљки свакако јесте боље управљање и регулација саобраћаја, што значи да ћемо имати боље осветљење током ноћи, а, наравно, наш, можда и примарни циљ, јесте уштеда електричне енергије. Завршетком овог пројекта уштедећемо 60 посто енергије, што значи да ће рачуни општине Горњи Милановац у наредном периоду бити знатно мањи, а добићемо и могућност проширења додатне мреже осветљења и на сеоском подручју. Веома се радујем новим пројектима и новим инвестицијама у општини Горњи Милановац – рекао је Ковачевић.
Радови на терену се одвијају према планираној динамици, а целокупан ефекат ове инвестиције биће видљив по завршетку свих фаза пројекта. Модернизација јавне расвете само је један у низу пројеката који се реализују кроз програм LIID, са јасним циљем да Горњи Милановац постане енергетски ефикаснија и функционалнија средина за све своје становнике.
