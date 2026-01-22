G.Milanovac

Горњи Милановац добија модерну јавну расвету

Z. Ј. Komentara (0)

Горњи Милановац наставља са модернизацијом инфраструктуре, а тренутно су у току радови на замени светиљки у Железничкој улици. Захваљујући подршци државе, градско језгро добиће осветљење по највишим стандардима, чиме се директно утиче на безбедност грађана и стабилност општинског буџета. С обзиром на то да је општина Горњи Милановац 2018. године започела реализацију пројекта замене осветљења у градском језгру, што је рађено сопственим средствима, председник Дејан Ковачевић изразио је велику захвалност Влади Републике Србије и истакао вишеструки значај  пројекта LIID за нашу општину.

– Желим да захвалим Влади Републике Србије, јер смо преко пројекта LIID  добили око 125 милиона динара за комплетну замену преосталих светиљки на градском подручју. Циљ замене светиљки свакако јесте боље управљање и регулација саобраћаја, што значи да ћемо имати боље осветљење током ноћи, а, наравно, наш, можда и примарни циљ, јесте уштеда електричне енергије. Завршетком овог пројекта уштедећемо 60 посто енергије, што значи да ће рачуни општине Горњи Милановац у наредном периоду бити знатно мањи, а добићемо и могућност проширења додатне мреже осветљења и на сеоском подручју. Веома се радујем новим пројектима и новим инвестицијама у општини Горњи Милановац – рекао је Ковачевић.

Радови на терену се одвијају према планираној динамици, а целокупан ефекат ове инвестиције биће видљив по завршетку свих фаза пројекта. Модернизација јавне расвете само је један у низу пројеката који се реализују кроз програм LIID, са јасним циљем да Горњи Милановац постане енергетски ефикаснија и функционалнија средина за све своје становнике.

КАБИНЕТ  ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ  ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ

Slične Vesti
G.Milanovac

Одржана конститутивна седница новог сазива Скупштине општине Горњи Милановац

G. D.

Одржана конститутивна седница новог сазива Скупштине општине Горњи Милановац, за председника изабран Лазар Николић Данас је одржана конститутивна седница новог сазива Скупштине општине Горњи Милановац. На дневном реду седнице, који је дефинисан у складу са Законом о локалним изборима и који је подразумевао тачке по којима се успостављају основне функције за рад највишег органа локалне […]
G.Milanovac

У Горњем Милановцу ускоро почиње са радом Научни клуб!

admin

Члан клуба може бити свако – сви који се већ баве науком и технологијом или се само интересују за ове области. Фокус је на научним радницима и истраживачима, привредницима, доносиоцима одлука, ученицима основних и средњих школа, студентима, наставницима, професорима, новинарима и популаризаторима науке. Посебна пажња Научног клуба биће посвећена проучавању овдашњих културно-историјских садржаја имајући у […]
Aktuelno G.Milanovac

Горњи Милановац: Нове просторије Туристичке организације

V. S.

Туристичка организација општине Горњи Милановац уселила се у нове просторије на адреси Карађорђева број 3. Тим поводом организовано је свечано отварање на којем су се окупили бројни гости. „Отворили смо 100 квадрата реновираног простора у којем је смештена Туристичка организација и овај простор не изгледа толико велико колико изгледа репрезентативно. Ово је први пут да […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.