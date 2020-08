Gradska biblioteka ponovo radi po uobičajenom režimu

Gradska biblioteka “Vladislav Petković Dis” i njeni ogranci od danas počinju ponovo da rade po ustaljenom radnom vremenu, saopšteno je iz te ustanove. Glavna zgrada će biti otvorena radnim danima od 8 do 19 časova, a subotom od 9 do 14 časova.

Ogranak Biblioteke u Mrčajevcima radiće ponedeljkom i četvrtkom od 8 do 14 časova, u Zablaću utorkom u istom periodu, a sredom od 10 do 16 sati. Organak u Prijevoru radi četvrtkom od 8 do 14, a u Preljini petkom u istom periodu.

U julu i avgustu tokom vanredne situacije, a i nakon njenog ukidanja, ustanova je radila po letnjem režimu rada i za dva meseca u Pozajmnom odeljenju za odrasle, Odeljenju za decu i mlade, u čitaonicama Odeljenja stručne knjige i referensne građe, Odeljenja periodike i Zavičajnog odeljenja usluženo je 12.220 članova, navode iz Biblioteke.

Korisnici u Mrčajevcima, Zablaću, Prijevoru i Preljini su takođe dolazili redovno i koristili fondove ovih ogranaka.

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti da pozajme knjigu čačanska Biblioteka je uvela novu uslugu – dostavu knjiga na kućnu adresu.

Odeljenje za digitalizaciju proširilo je spisak dostupnih e-izdanja i multimedijalnih sadržaja i podržalo akciju portala „Digitalna solidarnostˮ.

