Grčka otvorila prelaz Evzoni za ulazak putnika

Ulazak putnika u Grčku iz Severne Makedonije preko prelaza „Bogorodica-Evzoni“ ponovo je moguć, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.



To ministarstvo je navelo da je od grčkih graničnih službi dobilo obaveštenje da je preko prelaza „Evzoni“ dozvoljen ulazak u Grčku gradjanima EU, trećih zemalja i Severne Makedonije (posle više od jedne godine).

Prema protokolu za ulazak, potreban je negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili sertifikat za primljene dve doze vakcine, s tim da od druge doze mora proći najmanje 14 dana.Grkča, dodaje se, priznaje sve sertifikate o vakcinaciji, a za decu mladju od pet godina nije potreban PCR test. Za ulazak u Grčku obavezna je i prijava preko sajta travel.gov.gr dan pre putovanja radi obezbedjivanja PLF dokumenta (Passenger Locator form).

Ta mera će se primenjivati do ponedeljka 24. maja, pri čemu se u Grčku može ući od 6.00 do 22.00 po srednjeevropskom vremenu (7.00 do 23.00 po grčkom), dok za izlazak iz Grčke nema ograničenja. Granični prelaz „Evzoni“ će raditi 24 sata.

