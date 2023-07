Христа ради…

Vožnja od Beograda do Čačka biće kraća za sat vremena od nedelje, 18. avgusta, kad će biti otvorena deonica od Obrenovca do Ljiga na auto-putu Miloš Veliki na Koridoru 11.Reč je o deonici dugoj 63 kilometra, tako da će zajedno s ranije otvorenom deonicom Ljig-Preljina do Čačka u potpunoj saobraćajnoj funkciji biti 103 kilometra auto-puta […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук