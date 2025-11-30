Данас топлије, температура до 10 степени

Извор: РТС, РХМЗ
Данас умерено до потпуно облачно у већем делу земље, углавном суво уз постепено разведравање. Највиша дневна температура до 10 степени. У Београду јутрања магла, а од средине дана разведравање. Температура до 6 степени.
Облачност одлази на исток, ка Црном мору, а падавина ће бити још само пре подне на истоку и југоистоку земље. Током дана постепено разведравање.
Са запада почиње да стиже мало топлији ваздух, тако да ће највиша дневна температура бити од 4 до 10 степени.
Биометеоролошка прогноза
Изнад нашег подручја се задржава релативно неповољна биометеоролошка ситуација за хроничне болеснике.
Срчаним болесницима и асматичарима се нарочито препоручује да примене савете лекара.
Могући су раздражљивост и главобоља.
Свим учесницима у саобраћају се саветује додатна пажња.
У Београду у нижим деловима града очекује се магла или ниска облачност. Пре подне ће бити умерено до потпуно облачно уз могућност слабе краткотрајне кише, а од средине дана суво уз постепено разведравање. Дуваће слаб и умерен, пре подне западни, после подне и увече југоисточни ветар.
Јутарња температура у главном граду биће око два, а највиша дневна око шест степени.
У понедељак и уторак биће мало и умерено облачно са сунчаним интервалима и мало топлије, осим у местима где ће се јутарња магла задржати већи део дана, а само се у уторак уз нешто више облачности слаба киша очекује у северним и западним крајевима земље.
Затим ће до краја периода бити умерено до потпуно облачно и топлије време.
У среду ће јужније од Саве и Дунава бити местимично са кишом, а наредних дана тек понегде са слабом кишом, док се у већини места очекује суво време.