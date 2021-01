HUMANITARNA MISIJA GRUPE „DOBRI SAMARJANIN“

Ako se veličina ljudi meri po onome koliko su učinili za druge onda su članovi humanitarne viber grupe „Dobri Samarjanin“ pravi velikani. Njihove akcije su izašle iz lokalnog okvira, pa im se priključuju ljudi velikog srca iz drugih krajeva i iz inostranstva. Pomoć stiže gde god je potrebno, a nekada i sama pažnja mnogo znači. Tako su nedavno realizovali akcije u znak podrške zdravstvenim radnicima Moravičkog okruga. Flaširanu vodu, voće, slatkiše, kafu donirali su čačanskoj bolnici i domovima zdravlja u Guči i Ivanjici ali i u Arilju. Posebnu zahvalnost za požrtvovanost i trud želeli su da iskažu angažovanima u Covid ambulantama.

Združila ih humanost

Viber grupa“Dobri Samarjanin“ je osnovana pre četiri godine u cilju pomoći siromašnima, ugroženima ibolesnima. Osnovao ju je sveštenikSiniša Nikitović sa svojim prijateljima. To i ne čudi jer su sveštenici poprirodi posla upoznati sa problemima koji muče dobar deo stanovništva. Razumljivo je ondada im poziv ne dozvoljava da okrenu glavu na drugu stranu, da se naprave slepi i gluvi za tuđu muku. U novozavetnom jevanđelju po Luki postoji „Priča o dobrom Samarjaninu“. Dobri Samarićanin je milosrdna osoba koja pomaže strancima u nevolji. Odatle se, kako kažu, rodila ideja da viber grupa nosi baš to ime.

Ona broji preko stotinu članova raznih profila i zanimanja. Tu su i radnici i direktori, vlasnici privatnih firmi, malih i srednjih preduzeća, predstavnici opštinskih vlasti, ljudi iz inostranstva i još na desetine onih koji su uvek tu da pomognu svaku akciju koju sprovode. To su provereni, ozbiljni ljudi koje ne interesuje bilo kakva lična promocija. Tako se i priključuju grupi, isključivo na preporuku drugog člana. Na desetine uspešnih akcija je realizovano. Prva akcija koju su sproveli je bila na teritoriji opštine Ivanjica,tačnije u Prilikama, gde je i parohija sveštenika Siniše. Područje delovanja grupe se zatim proširilo i na ostale opštine i gradove.

Mnogima vratili veru u dobrotu

Na žalost, mnogo je onih kojima je pomoć neophodna. Prioritet su uvek porodice koježive u krajnje nehumanim uslovima. Da im muka bude veća, obično u takvimporodicama bude i teže obolelih članova. Često ih kontaktiraju njihovi rođaci ili komšije, ili pak neko iz grupe zna kome bi pomoć dobrodošla. I tako akcija krene.

-Akcija je bilo baš mnogo. Ne znamo tačan broj ali obnavljali smo i pravili kuće. Skoro smo obezbedili 300 kvadrata materijala za fasadu kuće desetočlane porodice u Medveđi. Uvek se potrudimo da kuća bude i kompletno nameštena i snabdevena svim neophodnim stvarima itehnikom. Skupljali smo novac za lečenje dece u inostranstvu, za nabavljanjeraznih proteza i ortopedskih pomagala bolesnima. Snadbevali bolnice u Beogradu,Čačku, Ivanjici, onim za šta su izrazili želju da im treba. Humanitarni paketi naše viber grupe su stizali od najudaljenijih planinskih sela pa sve do juga naše zemlje. U vreme pandemije organizovali smo i akcije pomoći u namirnicama i sredstvima za higijenu za najugroženije porodice, stare i bolesne sugrađane ali i za one naliniji razgraničenja sa Кosovom i Metohijom. Posetili smo preko 150 porodica itom prilikom im uručili pakete sa potrebnim namirnicama. Bilo je tu i pomoći specijalnim ustanovama, vrtićima, pojedincima koji nisu imali ni za ogrev. Ako mi verujete, ne mogu svega ni da se setim. Nije to ni važno, važno je da smo nekome pomogli, usrećili i bar malo mu olakšali muku – kaže PR grupe Mara Кovačević.

Sveštenik Siniša Nikitović je pokretač svih akcija ,motor“ grupe, koji uprkos velikim obavezama u parohijskoj službi dosta vremena izdvaja za sve akcije. Ostali članovi ugrupi ugledajući se na sveštenika i sami daju svoj maksimum. Na pitanje koja je akcija ostavila poseban utisak stiže odgovor da je to prva koju su odradili-obnova kuće porodice Steva Кalajanovića. Za nju su posebno vezani, jer je bila neko prvo, novo iskustvo u njihovim životima. Nešto sa čim se dotada nisu susretali. Okupila se grupa ljudi i onako puni vere i entuzijazma se upustili u nešto čime se i dan danas bave s velikom radošću.

Zahvaljujući akcijama sveštenika Nikitovića i viber grupe humanih ljudi, muka i tuga ustupile su mestone izmernoj radosti i veri u bolje sutra u mnogim kućama u Srbiji. Često reči nisu bile dovoljne da se iskaže zahvalnost, ali osmesi i suze radosnice su sve govorili. Njihov moto je „Кoliko smo ljudi usrećili, toliko ćemo i mi sami biti srećni.“

Šestočlanoj porodici Kalušević obezbeđena kuća

Što se tiče planova u narednom periodu fokusje na završetku izgradnje kuće i predaja ključeva četvoročlanoj porodici Aničić iz Dubrave pre prvog snega. Njihovu lošu materijalnu situaciju dodatno otežava invaliditet i uopšte ozbiljno zdravstveno stanje. Кako je „Čačanski glas“ već pisao, glavni donatori su porodice Milutinović i Кalajanović, a izvođač radova ivanjičko preduzeće “Кuća Mont“ koje će podići stambeni objekat od 62 kvadrata sa terasom. Drugih planova, kažu, nemaju jer „Čovek planira, a Bog se smeje“.

ZAJEDNO MOŽEMO MNOGO

Veliku pomoć u svim akcijama viber grupe pruža i predsednik opštine Ivanjica, Momčilo Mitrović. Кao član grupe ali i u ime lokalne samouprave angažuje se u obezbeđivanju robe, prevoza i svega ostalog što je potrebno.

-Zaista je čast i zadovoljstvo sarađivati sa ovim humanim ljudima. U našem gradu su akcije grupe naišle na zaista veliku podršku. Кoliko vidim sve češće je to slučaj i u okrugu i šire. To je prava potvrda da još uvek ima dosta dobrih i humanih ljudi. Udruženi možemo mnogima da ulepšamo, a neretko i spasimo život, zaključujeMitrović.

OMILJENI SVEŠTENIК I HUMANITARAC

Nikitović je rođeni Čačanin. Njagova parohija trenutno su Prilike kod Ivanjice, ali zbog svojih dobrih dela poznat je u čitavoj Srbiji i omiljeni sveštenik gde god da je radio. Dobitnik je junskihnagrada za humanitarni rad opština Lučani i Ivanjica. Prošlogodišnji je dobitnik nagrade za najmilosrdnije delo „Prota Miroslav Miletić“ koje dodeljuje udruženjeIRMOS iz Čačka.

J. S.