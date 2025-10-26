Dragačevo Društvo

ХУМАНОСТ ВРЕДНИХ ЖЕНА НА ДЕЛУ

НА ЈЕСЕЊЕМ БАЗАРУ У ЛУЧАНИМА ПРИКУПЉЕНО ОКО 30.000 ДИНАРА

У жељи да свима помогну колико је у њиховој моћи, да обрадују усамљене, а болеснима пруже речи утехе, хумане жене из Удружења „Заједно можемо све 2024”, организовале су још једну хуманитарну акцију. Овога пута циљ је био да се прикупи што више новчаних средстава која би била распоређена на оне којима је то најпотребније у овом моменту.

У прошлом  броју „Чачанског гласа” писали смо о Јесењем базару који је одржан од 15. до 19. октобра, у кафеу „Пирамида” у Лучанима.

Фото: Архива саговорника

– Током четири дана колико је базар трајао прикупљено је око 30.000 динара. Овога пута прикупљено је мање новчаних средстава, него на другим базарима које организујемо, али овај догађај био је потпуно другачијег типа, продавали смо зимницу. Задовољни смо колика год je сума, јер нам сваки динар значи. Људи су били задовољни понудом, одазвали су се и пружили нам подршку, што је веома важно. Новац који смо прикупили проследићемо онима којима највише треба, још увек нисмо одлучили ко ће то бити – рекла је Маријана Дуњић, председница Удружења „Заједно можемо све 2024”.

За годину дана, колико постоји Удружење „Заједно можемо све 2024”, пожртвоване жене посетиле су на десетине породица, болесних и старих, деце која живе у угрожним породицама, однеле им храну, одећу, обућу, играчке и то није крај. Оне се труде и напорно раде како би прикупиле што већу суму новца која ће им помоћи да њихове акције трају и да их буде још више.

–  Сада креће акција прикупљања новогодишњих пакетића. Ове године, пакетиће ћемо носити у Друштво за церебралну и дечију парализу у Ивањици. У плану нам је да посетимо око десетак породица и да обрадујемо малишане, али и да посетимо једну сеоску основну школу у нашој општини. Ко жели да донира пакетиће, слаткише може се јавити мени и другим чланицама Удружења путем Инстаграма, како бисмо се о свему договорили. Сви хумани људи могу нам се обратити на следеће адресе: марадјокиц80, томасевиц.иванајана, сладјанасладја80, андрија_василије – навела је Дуњић.

В. Ј.

