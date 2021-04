I deca sa teškim kliničkim slikama

Branislav Tiodorović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da se situacija ne poboljšava dinamikom koju su očekivali. Ima, napominje, i dece koja su u ozbiljnoj situaciji.

„Podaci govore da su oni pod kontrolom, ali da su u teškoj situaciji. Ako se kaže da su neka deca u Kragujevcu, Nišu, Beogradu na respiratoru, onda to govori o njihovom stanju“, napominje Tiodorović.

Na pitanje šta zna o stanju četvorogodišnjeg dečaka koji je na respiratoru u Nišu i bebe u Kragujevcu, navodi da ne zna ništa novo, sem da se pedijatri bore za njihov život.

„Radi se u oba slučaja o stečenom oboljenju. Ta deca koja imaju predispozicije, na njih se mora posebno paziti, a njihovi roditelji treba da razmišljaju o tome da im se ne donese virus i ne napravi još veći problem nego što ga imaju“, ističe Tiodorović.

Važno je zaštititi decu i tinejdžere

Deca, navodi, moraju da pođu u školu, to je stvarno preka potreba.

„Ona je došla i sa strane pedagoga, psihologa. Čak su i deca govorila jednim dobrim procentom da bi ipak više želela da uče u školi, a da onlajn bude zastupljen koliko mora. Oni će ići po sistemu koji smo primenjivali i koji će se nadalje primenjivati“, kaže Tiodorović.

Prema njegovim rečima, vrše se ozbiljna ispitivanja vakcinacije kod dece.

„Mlađi od 18, odnosno 16 godina ne mogu da se vakcinišu, a vrlo je važno zaštititi ih. Prisutna su velika ispitivanja, pa ‘Fajzer’ to radi sa decom od 7 do 15 godina, možda će do kraja godine da se ispostavi da deca mogu da prime tu vakcinu. Tu situaciju smo imali sa gripom, doduše istraživanje je mnogo duže trajalo. Ali, se sa uzrasta od 15 spustilo na sedam godina, pa se sada zna da protiv gripa sa predlogom pedijatra mogu da se vakcinišu i deca iznad šest meseci“, kaže Tiodorović.

