Janković: Još uvek nema opuštanja

Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković rekao je da to što u bolnicama viđamo više dece pozitivne na koronavirus treba da nas zabrine. Dva su objašnjenja za to, jedan je da virus mutira, a drugo da što je više zaraženih, virus nađe put do onih koji ne mogu da se izbore, iako ih je u populaciji dece malo, objasnio je Janković.

„Do skoro smo govorili da je situacija katastrofalna. Reč nepovoljna nam govori, da ona nije katastrofalna, ali da ne možemo da se potpuno opustimo“, naveo je Janković.

Prema njegovim rečima, dok god imamo virus moramo da radimo na smanjenju zaraženih, jer što je više obolelih, biće i više teških kliničkih slika.

Napomenuo je da i mlada i zdrava osoba može da ima slabu tačku.

Dodao je da brazilski soj koronavirusa nije otkriven u Srbiji do ovog trenutka, ali naglašava da moramo biti oprezni.

„Preventivne mere protiv svih sojeva virusa su iste, ali oni koji se brže šire mogu da otežaju borbu“, kaže Janković.

On je dodao da je prioritet vakcinisanje onih čije je zanimanje vezano za kontakt s velikim brojem ljudi.

„Koliko sam zadovoljan da naša zemlja tako brzo uspeva da imunizuje veliki deo stanovništva, toliko sam i oprezan. Daleko smo od toga da ovaj procenat imunizovanih može da bude kolektivni bedem imuniteta i da možemo da se opustimo“, istakao je Janković.

Upozorava da ne smemo prerano da se opuštamo jer ni vakcine niti stečeni imunitet posle bolesti nisu garancija bezbednosti.

„Mi znamo koji je broj vakcinisanih sa dve doze, a znamo i koliko je bilo obolelih, ali te grupe se poklapaju, jer ljudi koji su preležali virus staju prvi u red za vakcine. To nije slučajno. Onaj ko je imao i blaži oblik pita samo gde i kada mogu da se vakcinišem“, istakao je Janković.

On nije za otvaranje granica ka Grčkoj, ali smatra da to ima i dobru stranu jer će motivisati ljude da se vakcinišu.

Na pitanje šta mu govore podaci sa Instituta za nuklearnu energiju da stariji sugrađani koji su primili kinesku vakcinu nemaju dovoljno antitela, Janković je odgovorio da je potrebna veća i detaljnija studija o tome.

Dva puta više antitela ne znači i veća zaštita

„Antitela su važna kao trag virusa u organizmu, ali nije srazmerno povezana sa količinom antitela. Dva puta više antitela ne znači i jaču zaštitu. Nekada ljudi imaju antitela na granici, ali imaju ćelije koje ih štite. Antitela su samo aspekt imuniteta koji je najlakše meriti“, objasnio je imunolog i dodao da neko možda nema antitela, ali ih može brzo stvoriti ako je vakcinisan.

Ilustrativno je objasnio kako funkcioniše imunološki sistem navodeći stihove narodne pesme „Ženidba cara Dušana“.

„Kada Miloš Vojinović ide na megdan i nosi koplje, oštricom okrenutom u nazad, car mu kaže – ne nosi sinko koplje naopako da ti se ne smeju Latini. A,Miloš mu odgovara – ako do nevolje dođe, ja ću koplje lasno okrenuti, a ako ne bude nevolje doneti ga mogu i ovako“, citirao je Janković i pojasnio da imuni sistem nekada nema antitela ali ima „koplje“ koje će lako okrenuti.

Kada je reč o mogućnosti da se prima i treća doza vakcine i da se protiv koronavirusa građani vakcinišu kao protiv sezonskog gripa, Janković je rekao da to zavisi od toga kako će se razvijati epidemija.

Izvor: RTS