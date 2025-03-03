И другог дана марта две бебе – ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.
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ČAČAK, JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH TAČAKA NA SAOBRAĆAJNOJ I EKONOMSKOJ MAPI SRBIJE
MILAN BOJOVIĆ, POMOĆNIK GRADONAČELNIKA, O RADOVIMA NA DEONICI AUTO-PUTA “PRELJINA – POŽEGA” Izgradnja deonice auto-puta “Preljina – Požega” od nesagledivog je značaja za građane Čačka. Naš grad će auto-put “Beograd – Južni Jadran”, zajedno sa Moravskim koridorom i brzom saobraćajnicom “Mrčajevci – Kragujevac”, učiniti jednim od najznačajnijih saobraćajnih čvorišta u Srbiji, a samim tim i […]
JESENJI RADOVI UGLAVNOM ZAVRŠENI
Na teritoriji rada Poljoprivredne savetodavne i stručne službe (PSSS) Čačak (Čačak, Lučani, Gornji Milanovac i Arilje) svi važniji jesenji radovi su završeni ili su na samom kraju. Berba kukuruza se odužila, a samim tim i setva ozimih kultura. Kada je reč o prinosu kukuruza koji je u ovoj godini sejan na oko 12.000 hektara na […]
ДВА ВЕКА САВИНДАНА
ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ У ГИМНАЗИЈИ Основне и средње школе, као и факултети у Чачку, данас су обележиле своју крсну славу Савиндан, резањем колача и пригодним програмом. У Гимназији је то била прилика и за уручивање Светосавске награде за школску 2021/22. годину. Добитници повеље и новчане награде од 10.000 динара, које је обезбедила Гимназија, за претходну […]