Tемпература од -11 до 7 степени

У већем делу Србије јутро хладно са слабим и умереним, на југозападу и југу понегде и јаким мразем. Током дана умерено до потпуно облачно и мало топлије. Јутарња температура од -11 до -3, а највиша дневна од 1 до 7 степени.
Ујутру и пре подне на северу и истоку Србије местимично са слабим снегом, а понегде је могућа и слаба киша, која се у јутарњим сатима може локално и ледити на тлу.
Дуваће слаб и умерен ветар, јужни и југозападни, после подне и увече у скретању на западни и северозападни правац.
У Београду ујутру слаб снег, током дана суво. Температура до 7 степени.
Наредних дана биће топлије.
Променљиво расположење, поспаност и главобоља
Особама са срчаним обољењима и астматичарима се саветује опрезност услед очекиваног утицаја биометеоролошкe ситуације.
Променљиво расположење, поспаност и главобоља су могући код метеоропата.
Неопходан је додатан опрез учесницима у саобраћају.