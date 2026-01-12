Grad

ОТВОРЕН НОВИ ПАРКИНГ СА 84 МЕСТА

Z. Ј. Komentara (0)

У Чачку је данас отворено ново паркиралиште „Такси станица 2“ са 84 паркинг места. Нови паркинг се налази код тржног центра „Мега макси“, а вредност инвестиције је седам милиона и триста хиљада динара.

Радно време наплате је као и на осталим паркиралиштима, радним даном од седам до 22 часа, а суботом од седам до 15 часова. Цена паркинг места је 50 динара по сату. Ново паркиралиште је изграђено по савременим стандардима са 84 паркинг места.

Милош Стеванић, Драган Грујовић и Милош Теофиловић

– Корисници месечних карата за паркинг „Такси станица 1“ могу користити и новоизграђени паркинг за паркирање својих возила. Нови паркинг је обележен по најновијим стандардима. Налази се у центру града и биће приоритетан када буде почела изградња јавне гараже, јер ће бити затворен паркинг „Такси станица 1“ – рекао је Драган Грујовић, координатор ЈКП „Паркинг сервис“.

Средства за нови паркинг обезбеђена су из буџета Града. Помоћник градоначелника Чачка Милош Стеванић најавио је да ће ускоро почети и изградња јавне гараже.

– Циљ изградње јавне гараже је да решимо проблем паркирања у граду. Пре новогодишњих празника добили смо нове локацијске услове. Очекујемо у наредна два до три месеца издавање грађевинске дозволе чиме ћемо створити све услове да, највероватније, уђемо у јавно-приватно партнерство, како бисмо реализовали ову инвестицију и решили проблем паркирања у централној градској зони – рекао је Милош Стеванић.

Са новим паркиралиштем „Такси станица 2“ тренутно има око 1.600 паркинг места у Чачку, распоређених у четири зоне.

Н. Р.

Slične Vesti
Grad Kultura Obrazovanje

Концерт хора чачанске Гимназије „Немам страх од летења“

G. D.

Други по реду солистички концерт хора чачанске Гимназије „Немам страх од летења“ под диригентском палицом проф. Мирјане Јаневске. Фото: Приватна архива Организација: Гимназија и Културни центар Чачак. Велика сала КЦЧ, уторак 18. фебруар, у 19.30 часова. Улаз је слободан.
Aktuelno Grad

ЧАЧАК ДОБИО НАЈВЕЋЕ ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У СРБИЈИ (ВИДЕО)

I. М.

Иако још увек није потупно завршено, највеће дечије игралиште у Србији, које се налази у чачанском Градском парку, већ је препуно деце и родитеља. Простире се на 550 метара квадратних, а осам милиона динара, за његову изградњу и систем за заливање, обезбедила је компанија НИС, кроз пројекат „Заједници заједно“. Свечано отварање, уз присуство представника ове […]
Aktuelno Grad

НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ АЛЕКСАНДРА САВИЋА

I. М.

Једна од најскупљих и најзначајних путних реконструкција у Чачку, тренутно се изводи у улици Александра Савића у Луговима. Градоначелник Чачка Милун Тодоровић, заједно са представницима локалне самоуправе и јавних предузећа, данас је у овој месној заједници објаснио колики бенефит ће имати наш град захваљујући реконструкцији ове саобраћајнице. Он је рекао да је вредност ове инвестиције […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.