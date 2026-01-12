ОТВОРЕН НОВИ ПАРКИНГ СА 84 МЕСТА

У Чачку је данас отворено ново паркиралиште „Такси станица 2“ са 84 паркинг места. Нови паркинг се налази код тржног центра „Мега макси“, а вредност инвестиције је седам милиона и триста хиљада динара.
Радно време наплате је као и на осталим паркиралиштима, радним даном од седам до 22 часа, а суботом од седам до 15 часова. Цена паркинг места је 50 динара по сату. Ново паркиралиште је изграђено по савременим стандардима са 84 паркинг места.
– Корисници месечних карата за паркинг „Такси станица 1“ могу користити и новоизграђени паркинг за паркирање својих возила. Нови паркинг је обележен по најновијим стандардима. Налази се у центру града и биће приоритетан када буде почела изградња јавне гараже, јер ће бити затворен паркинг „Такси станица 1“ – рекао је Драган Грујовић, координатор ЈКП „Паркинг сервис“.
Средства за нови паркинг обезбеђена су из буџета Града. Помоћник градоначелника Чачка Милош Стеванић најавио је да ће ускоро почети и изградња јавне гараже.
– Циљ изградње јавне гараже је да решимо проблем паркирања у граду. Пре новогодишњих празника добили смо нове локацијске услове. Очекујемо у наредна два до три месеца издавање грађевинске дозволе чиме ћемо створити све услове да, највероватније, уђемо у јавно-приватно партнерство, како бисмо реализовали ову инвестицију и решили проблем паркирања у централној градској зони – рекао је Милош Стеванић.
Са новим паркиралиштем „Такси станица 2“ тренутно има око 1.600 паркинг места у Чачку, распоређених у четири зоне.
Н. Р.