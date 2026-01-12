Društvo

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић, командант Републичког штаба за ванредне ситуације председавао је ванредном седницом Републичког штаба за ванредне ситуације која је одржана данас, у Палати Србија, уз разматрање актуелне хидролошке и метеоролошке ситуације у земљи, стања на терену, као и уз доношење важних закључака за наредни период.

Седници у Палати Србија присуствовали су генерални секретар у Влади Петар Јањић, министри, директори предузећа и други чланови Штаба за ванредне ситуације. Директор Републичког хидрометеоролошког завода проф. др Југослав Николић, помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић, потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић, су у уводним излагањима информисали штаб о тренутној ситуацији на терену из своје области и ономе што је досад урађено у протеклим данима.

Министар Дачић је на крају седнице изнео закључке којима су дефинисане даље активности као и рад надлежних служби. На седници је усвојен закључак који се односи на све у систему заштите и спасавања да, у циљу повећања нивоа организованости и спремности ресурса Система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у наступајућем периоду, са посебним акцентом на ангажовање људских и материјалних капацитета и смањења последица од екстремних временских појава, предузму све оперативне и превентивне мере.

Овим закључком обавезују се министарства, јавна предузећа, посебне организације и друге институције у саставу Републичког штаба за ванредне ситуације да, у складу са својим надлежностима и оперативно планским документима, ангажују људске и материјалне капацитете и спроведу мере и активности за ефикасан одговор и умање последице хладног таласа, а нарочито у погледу решавања проблема и обезбеђивања континуираног снабдевања електричном енергијом и одржавања проходности путева.

Посебно се налаже Републичком хидрометеоролошком заводу Србије и јавним водопривредним предузећима да појачано прате хидролошке и метеоролошке прогнозе и стање водостаја на рекама у складу са својим надлежностима и обезбеде ефикасан одговор у случају потребе. Позивају се сви управни окрузи, јединице локалне самоуправе и оперативне снаге Система да непрекидно прате хидролошку и метеоролошку ситуацију и стање на својој територији и предузимају све превентивне и оперативне мере у циљу заштите становништва и материјалних добара.

Усвојен је и други Закључак који се тиче надокнаде штете грађанима у јединицама локалне самоуправе у којима је на снази ванредна ситуација проглашена због последица екстремних снежних падавина. Према данашњем пресеку то је десет јединица локалне самоуправе: Лучани, Лозница, Ваљево, Осечина, Мали Зворник, Крупањ, Пријепоље, Мајданпек, Ивањица и Сјеница.

Овим Закључком налаже се штабовима за ванредне ситуације да, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе у којима је проглашена ванредна ситуација због последица снежних падавина, а ради умањења насталих последица, одмах по доношењу Закључка приступе попису штете коју су грађани тих јединица претрпели у виду покварених, уништених или неупотребљивих малих кућних апарата и беле технике (апарати у домаћинству) у власништву тих грађана.

Вечерас oд 21 сат у Горњем Милановцу наступа Рибљa Чорбa

У оквиру Српског фестивала светске музике, вечерас ће на Градском тргу у Горњем Милановцу наступати Рибља чорба, концерт ће почети у 21 сат. Пре концерта популарног рок састава, Милановчани, али и посетиоци из земље и региона, имаће прилику да уживају у домаћим извођачима, али и специјалним гостима из Америке. Виолета Јовичић

Влада усвојила измене закона – од 1. јануара 300.000 динара за прво дете

ИЗВОР: РТС, ТАНЈУГ Влада усвојила измене закона – од 1. јануара 300.000 динара за прво дете На седници Владе Србије усвојене су измене Закона о финансијској подршци породицама са децом, које, између осталог, предвиђају да се од 1. јануара за прворођено дете једнократно исплаћује по 300.000 динара, сазнаје РТС. Помоћ породиљама за прво дете до […]
У БОЛНИЦИ ОДРЖАНА КОМЕМОРАЦИЈА ДР ЈЕЛЕНИ БОШКОВИЋ

– Изгледа да је септембар месец, када одлазе легенде. Отишле су из света уметности, отишла је легенда из наше болнице, др Јела Бошковић… – навела је др Вучетић у опроштајном говору који је посветила својој колегиници.  Специјалиста анестезије и реанимације, др Јелена Бошковић Ћурчић, радила је у Општој болници Чачак од почетка осамдесетих до 2021. […]

