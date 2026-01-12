ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић, командант Републичког штаба за ванредне ситуације председавао је ванредном седницом Републичког штаба за ванредне ситуације која је одржана данас, у Палати Србија, уз разматрање актуелне хидролошке и метеоролошке ситуације у земљи, стања на терену, као и уз доношење важних закључака за наредни период.
Седници у Палати Србија присуствовали су генерални секретар у Влади Петар Јањић, министри, директори предузећа и други чланови Штаба за ванредне ситуације. Директор Републичког хидрометеоролошког завода проф. др Југослав Николић, помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић, потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић, су у уводним излагањима информисали штаб о тренутној ситуацији на терену из своје области и ономе што је досад урађено у протеклим данима.
Министар Дачић је на крају седнице изнео закључке којима су дефинисане даље активности као и рад надлежних служби. На седници је усвојен закључак који се односи на све у систему заштите и спасавања да, у циљу повећања нивоа организованости и спремности ресурса Система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у наступајућем периоду, са посебним акцентом на ангажовање људских и материјалних капацитета и смањења последица од екстремних временских појава, предузму све оперативне и превентивне мере.
Овим закључком обавезују се министарства, јавна предузећа, посебне организације и друге институције у саставу Републичког штаба за ванредне ситуације да, у складу са својим надлежностима и оперативно планским документима, ангажују људске и материјалне капацитете и спроведу мере и активности за ефикасан одговор и умање последице хладног таласа, а нарочито у погледу решавања проблема и обезбеђивања континуираног снабдевања електричном енергијом и одржавања проходности путева.
Посебно се налаже Републичком хидрометеоролошком заводу Србије и јавним водопривредним предузећима да појачано прате хидролошке и метеоролошке прогнозе и стање водостаја на рекама у складу са својим надлежностима и обезбеде ефикасан одговор у случају потребе. Позивају се сви управни окрузи, јединице локалне самоуправе и оперативне снаге Система да непрекидно прате хидролошку и метеоролошку ситуацију и стање на својој територији и предузимају све превентивне и оперативне мере у циљу заштите становништва и материјалних добара.
Усвојен је и други Закључак који се тиче надокнаде штете грађанима у јединицама локалне самоуправе у којима је на снази ванредна ситуација проглашена због последица екстремних снежних падавина. Према данашњем пресеку то је десет јединица локалне самоуправе: Лучани, Лозница, Ваљево, Осечина, Мали Зворник, Крупањ, Пријепоље, Мајданпек, Ивањица и Сјеница.
Овим Закључком налаже се штабовима за ванредне ситуације да, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе у којима је проглашена ванредна ситуација због последица снежних падавина, а ради умањења насталих последица, одмах по доношењу Закључка приступе попису штете коју су грађани тих јединица претрпели у виду покварених, уништених или неупотребљивих малих кућних апарата и беле технике (апарати у домаћинству) у власништву тих грађана.
МУП