Slične Vesti
NUNS osudio neprofesionalno izveštavanje o porodičnoj tragediji glumca
Izvor: Beta Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) danas je najoštrije osudilo kršenje profesionalnih standarda, etičkih načela, pa i odsustvo elementarne ljudske empatije u izveštavanju medija o porodičnoj tragediji glumca Srdjana Todorovića. „Više dnevnih listova i onlajn portala je od smrti jednog deteta napravilo medijski spektakl u kojem su sebi dozvolili sve: od neprofesionalnog i nehumanog […]
Температура до 36 степени!
Извор:РТС Тропски талас над Србијом, температура до 36 Претежно суначно време. После подне, уз локални развој облачности, у Банату, на истоку и југу Србије, понегде је могућа краткотрајна киша или пљусак с грмљавином. Ујутру температура од 15 до 21, током дана од 32 степена до 36 степени. Претежно сунчано и веома топло у четвртак. После […]
Освежење стигло: нестабилно са пљусковима
У Србији данас, 20. августа РХМЗ преноси да ће бити променљиво облачно, топло, спарно и нестабилно време. Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорава је на краткотрајне временске непогоде, а снази је и наранџасти метеро-аларм у већем делу земље. Пљускови и грмљавине локално ће бити интензивнији, праћени градом и јаким или олујним ветром, претежно у централним и […]