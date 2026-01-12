Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 12. јануар

U protekla 24 sata dva pacijenta su otpuštena iz Opšte bolnice Čačak na kućno lečenje, a dva su premeštena na drugo odeljenje zbog nastavka lečenja. Kako se navodi u saopštenju, dve osobe su primljene na Infektivno pa je trenutno hospitalizovano 25 pacijenata opšeg dobrog stanja U prijemno-trijažnoj ambulanti se nastavlja trend od prethodnih dana pa […]

