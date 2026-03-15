ИНИЦИЈАТИВА ЗАВИЧАЈНОГ ДРУШТВА „ЧАЧАНИ“, УЛИЦЕ НАЗВАТИ ПО ЗНАЧАЈНИМ ЖЕНАМА ЧАЧКА

Уз обележавање Дана жена Завичајно друштво „Чачани“ жели јавности да представи неке од наших некадашњих суграђанки које заслужују уважавање.

Завичајно друштво „Чачани“ већ двадесет година негује однос према традицији, наслеђу и очувању сећања на значајне личности нашег града Чачка. Труди се да учествује у животу града својим програмима, па је у оквиру тога, током 2025. године Комисији за одређивање назива улица у Чачку поднело своје предлоге. На урученој листи, међу особама које заслужују да њихова имена понесу неке од улица у Чачку и околним местима налази се група жена које су оствариле значајне успехе у областима којима су се бавиле (у Чачку, Србији или Европи). Оне су, пре свега, дале допринос образовању, култури, уметности и здравству. Нису све рођене Чачанке, али су овом граду током живота и рада у њему подариле своја знања, интересовања и пожртвованост и несумњиво је да заслужују поштовање и уважавање.

Иницијатор ових предлога био је историчар Слободан Невољица, члан Управног одбора Завичајног друштва „Чачани“. Он је нагласио чињеницу да у Чачку, а генерално, у Србији, мали број улица носи име по некој од жена из наше историје. Желимо то колико-толико да исправима кроз наше предлоге.

На листи имена налазе се следеће жене:

Танкосава Јанковић У време Битке на Чачку 1815. побегла je из турског логора и Србима на Љубићу јавила да Турци спремају повлачење. Препорука да овај назив носи нека улица у Љубићу.

Јелисавета Францишковић (Панчево, око 1840 – ?), прва учитељица у Основној женској школи у Чачку (1854-1859). Завршила је богословију у Београду. Дала допринос почецима образовања женске деце у Чачку. Забележено је да је била „вредна, озбиљна и узорна“ и да се „веома трудила у васпитању ученица“. Долазак девојчица у школске клупе и постављање жена као предавача представљало је значајан помак у сфери еманципације покренуте средином 19. века.

Милева Петровић (Тител, 1852 – Београд, 1912), мајка Надежде Петровић, учитељица у Основној женској школи у Чачку (1869-1879). Током једанаест година живота у Чачку дала значајан допринос образовању девојчица, развоју школе, културе и друштва. Од првих дана службе борила се за побољшање услова за одржавање наставе и са својим ученицама делила љубав према историји и поезији.

Милева Петровић у Чачку 1871. (фотографија преузета из монографије „Породица Надежде Петровић кроз 19. век“, УГ „Надежда Петровић“)

Малвина Гогић (Чачак, 1879 – ?, после 1936) учитељица у Вишој женској школи (првој средњој школи у Србији намењеној образовању девојчица, основаној 1863. године) и наставница у Српској краљевској државној трговачкој академији у Београду. Предавала је математику. Завршила Филозофски факултет у Београду. Била је укључена у рад Министарства просвете као инспектор, шеф Наставног одсека при Одељењу за средњу наставу и вршилац дужности начелника Одељења за наставу. У време Балканских ратова ангажовала се као болничарка. Била је члан Главног управног одбора Друштва црвеног крста. Више пута одликована.

Даница Дана Симић (Краљево, 1896 – Београд, 1993), прва жена фотографкиња у Чачку. После смрти супруга Добривоја Н. Симића преузела је вођење фотографске радње у Чачку која се налазила у Господар Јовановој улици. У Чачку се активно бави фотографијом од 1916. до тридесетих година 20. века и у Краљеву око 1929. године. Својом занатском умешношћу и естетским виђењима мотива није заостајала за својим колегама. Заступљена је у референтној монографији „Фотографи и фотографски атељеи у Србији (1860-1918)“.

Десанка Деса Дугалић (Чачак, 1897 – Београд 1972), једна од првих глумица пореклом из Чачка. Глуму је студирала у Паризу. На позоришну сцену ступила 1922. године. Била је првакиња Народног позоришта у Београду. Током своје дуге каријере одиграла је преко сто позоришних улога. Играла у различитим жанровима, а чувена је њена улога Маргарите Готје у „Дами с камелијама“. Бавила се и режијом, позоришном педагогијом, позоришном критиком, путописном књижевношћу и превођењем.

Десанка Деса Дугалић (фотографија преузета из рада Оливере Недељковић објављеног у 21. броју часописа „Глас библиотеке“, 2015)

Милена Чубраковић (Бресница, 1924 – Рим, 2004), сликарка значајна за развој српске и европске савремене ликовне уметности и анимираног филма. Завршила Академију ликовних уметности у Београду. Од 1954. године живела у Риму где је формирала своја уметничка гледишта. Позиционирала се као значајна савремена уметница у Италији. Излагала је у низу угледних галерија у Риму, али је била активна и на југословенској и српској ликовној сцени. Учествовала је у реализацији многих цртаних филмова као филмски цртач и сликар-аниматор, а неколико њих потписује као аутор. Препорука да овај назив носи нека улица у Чачку и у Бресници.

Милена Чубраковић, Аутопортрет, 1962, вл. Уметничка галерија „Надежда Петровић“

Милка Ђурашић-Стевлић (Горња Горевница, 1949 – Чачак, 1972), медицинска сестра. Завршила медицинску школу. Од 1969. године радила на Грудном одељењу Болнице у Чачку. Пожртвовано је неговала болеснике у току епидемије великих богиња 1972. године и сама се заразила и преминула као прва жртва вариоле вере у Чачку. Препорука да овај назив носи нека улица у Чачку и у Горњој Горевници.

Завичајно друштво „Чачани“

Slične Vesti
Вуковци у Улцињу: Прво место у надвлачењу конопца ОШ „Танаско Рајић“

G. D.

Летовање вуковаца у одларалишту „Овчар“ у Улцињу се ближи крају. Гости из Републике Чешке су отпутовали, а Чачани су наставили да се друже, уживају у сунцу и води, као и у разним спортским надметањима. Прво место у надвлачењу конопца заузели су бивши ученици ОШ „Танаско Рајић“, друго место припало је вуковцима из ОШ “ Милица […]
ODRŽAN MEĐUNARODNI NAUČNO STRUČNI SKUP “REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA U OBRAZOVANJU RPPO17”

I. М.

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, prošle subote, održan je naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem  „Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – RPPO 2017“. Na skupu su se okupili naučni i stručni radnici iz Srbije i inostranstva, koji su u cilju unapređenja obrazovanja razmenili znanja i iskustva, važna za sve obrazovne nivoe […]

Дом културе, фото: Мима Зиндовић
Kultura

ПРОГРАМ ДОМА КУЛТУРЕ

G. D.

УТОРАК, 6. ДЕЦЕМБАР – НЕБЕСКЕ ХЕРОИНЕ СВЕТА – Промоција књиге академика Радмиле Тонковић Др Радмила Тонковић је једна од најобразованијих Српкиња, научник, академик, филолог, философ, професор, преводилац, писац. новинар и авијатичар. Високо образована на нашем Универзитету, на Филолошком и Филозофском факултету, школовала се на универзитетима у Манхајму, Хајделбергу, Лондону и на чувеном Универзитету Ломоносов у Москви, […]

