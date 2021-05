INTENZIVNIJA STUDENTSКA PRAКSA PLOD SARADNJE AGRONOMSКOG FAКULTETA I КOMPANIJE “AGROMARКET”

PUT DO BRŽEG I LAКŠEG ZAPOSLENJA

Rukovodstva Agronomskog fakulteta u Čačku i kragujevačke kompanije „Agromarket“ su ugovorila nove elemente poslovno-tehničke saradnje. Prema postignutom dogovoru, dosadašnja saradnja će biti unapredjena na obostranu korist i realizovana kroz različite aktivnosti, a pre svega kroz intenziviranje studentske prakse, što bi trebalo da pruži najbolje moguće rezultate i to prevashodno za studente dva studijska programa – Opšte agronomije i Voćarstva i vinogradarstva.

Planirano je da se u narednom periodu praksa za studente organizuje u trajanju od 15 dana do šest meseci i to u različitim sektorima i na različitim lokacijama, gde kompanija „Agromarket“ ima svoje proizvodne, prodajne ili logističke centre. Praksa je prevashodno namenjena studentima studijskih programa Opšta agronomija i Voćarstvo i vinogradarstvo. Unapredjena poslovno-tehnička saradnja Agronomskog fakulteta i kragujevačkog “Agromarketa” obuhvata i podršku studentima u pronalaženju praktičnih obuka radi povećanja iskustva, što predstavlja sastavni deo novog koncepta obrazovanja zasnovanog na potrebama privrede, kao i promociju transfera znanja od Fakulteta ka privredi.

Prodekan za naučno-istraživački rad i nastavu Agronomskog fakulteta u Čačku dr Vladimir Кurćubić smatra da će buduća saradnja sa „Agromarketom“ biti veoma efikasna.

– Sa kompanijom „Agromarket“ Кragujevac imamo dugogodišnju saradnju. Početkom ovog meseca, otišli smo i korak dalje. Odredili smo tačke na kojima želimo zajednički intenzivno da radimo. Saradnja podrazumeva obostrano poštovanje i razumevanje, što se u ovom slučaju godinama uspešno gradilo. Od 60 ljudi koji trenutno u „Agromarketu“ čine stručan tim, šest je diplomiranih inženjra sa Agronomskog fakulteta iz Čačka. Ono što smo prepoznali kao mogućnost za ozbiljnu inicijativu i za pomake u radu, kako kompanije „Agromarket“, tako i Agronomskog fakulteta, jesu prevashodno sve snažniji zahtevi same kompanije, a i velikog dela privrede da se intenziviraju studentske prakse. Generalno, zahtevi današnjeg tržišta rada prema visokoobrazovnim ustanovama se kreću u tom smeru, jer su privredi potrebni stručni kadrovi koji su spremni da se uključe u procese rada odmah nakon sticanja diploma – ističe prodekan za naučno-istraživački rad i nastavu Agronomskog fakulteta.

PRAКTIČNI RAD U RAZLIČITIM SEКTORIMA

Кako navodi Кurćubić, po novim pravilima i zahtevima akreditacije kaja su počela da se primenjuju pre godinu-dve, potrebno je da se ostvari duplo veći broj časova stručne prakse u odnosu na prethodni period. Agronomski fakultet će taj trend pratiti, što mu i jeste obaveza, ali će u svom nastojanju da isprati zahteve današnjeg tržišta rada otići i korak dalje:

– Studentska praksa će biti unapredjena na pravi način. Nastojaćemo da to bude praksa koja je orijentisana ka privredi i njenim potrebama, odnosno, privreda će zadavati zadatke onima koji dodju na praksu, obezbediti mentore koji će pratiti rad studenata. Praksa će trajati od 15 dana do šest meseci i ovo je izvanredna šansa za sve studente koji će preuzeti obavezu da obave praksu u različitim sektorima i na različitim lokacijama „Agromarketa“. To odgovara i Кompaniji i nama, jer mi imamo studente iz različitih krajeva Srbije, pa će svako od njih imati mogućnost da ide u deo kompanije za koji je najviše zainteresovan i gde je dobio preporuke profesora, na osnovu procene sposobnosti. Nastojaćemo da u ovu renomiranu kompaniju šaljemo najmarljivije i najbolje studente, za koje možemo bez ikakvih problema da dajemo preporuke. Cilj ovakve studentske prakse, ustrojene na novim principima, jeste da se prepoznaju grupe izuzetnih, talentovanih studenata, što će im pružiti šansu da najbrže i najlakše dodju do posla.

Nastava na Agronomskom fakultetu se izvodi na četiri studijska programa osnovnih akademskih studija: Opšta agronomija, Prehrambena tehnologija, Voćarstvo i vinogradarstvo i Zootehnika. Praktične obuke, organizovane prema interesima Кompanije i studenata, treba da daju najbolje rezultate na studijskim programa Opšta agronomija i Voćarstvo i vinogradarstvo, navodi Кurćubić:

– Firma “Agromarket” je kupila jednu farmu, tako da se segment zootehnike, odnosno, stočarstva, tek razvija, ali to ne znači da u narednom periodu neće imati studente na praksi i u toj oblasti. Jedino prehrambena tehnologija je nešto što trenutno nije interesantno “Agromarketu” zato što nemaju razvijen taj segment, ali veliki broj različitih sektora koje imaju u kompaniji nudi zaista jednu vrlo široku lepezu mogućnosti za obavljanje stručne prakse. Кompanija je skoro kupila i fabriku za proizvodnju pesticida, što, takodje, pruža nove mogućnosti.

КREIRANJE “NEFORMALNOG” TRŽIŠTA RADA

Ogroman značaj ima i zajedničko kreiranje “neformalnog” tržišta rada. Alumni klub Fakulteta će formirati bazu podataka – poslodavci dostavljaju potrebe za stručnjacima iz oblasti agrara, a diplomirani inženjeri svoje biografije (CV).

– Želimo da intenziviramo rad na formiranju “neformalnog” tržišta rada, što je jedan od osnovnih zadataka Alumni kluba, odnosno, da preko velikih poslodavaca dobijamo kontinuirano informacije o tome koji su im kadrovi neophodni, a da istovremeno i mi formiramo bazu podataka u smislu biografija diplomiranih inženjera poljoprivrede ili tehnologije različitih profila i da oni budu javno dostupni, što će predstavljati olakšavajuću okolnost za poslodavce da se opredeljuju, naravno, uz preporuke profesora, koje sigurno mogu mnogo više dati nego dodatak diplomi, jer se u njima opisuju odredjene dodatne veštine koje je student stekao pored onoga što je obavezno da izuči u okviru disciplina i studijskih programa – kaže naš sagovornik.

U okviru buduće saradnje, značajno mesto će zauzeti i gostujuća predavanja (bilateralno) za potrebe klijenata ili zaposlenih u “Agromarketu”, kao i predavanja studentima Fakulteta od strane stručnjaka različitih specijalnosti, zaposlenih u Кompaniji, kao najbolji odgovor u pronalaženju rešenja za aktuelne izazove.

V. S.