ODLASKOM U NJUJORK MENJALA SAM SVE ŠTO ZNAM ZA SVE ŠTO NE ZNAM…

ČAČANSKA GLUMICA SARA (CVIJOVIĆ) SOTTI NA KRATKO U ZAVIČAJU

SARA SOTTI: – Nova realnost koju živimo već drugu godinu me je naučila da se vratim osnovama koje su za sreću važne. Podrazumevanje životnih blagoslova nas je odvelo u razne borbe za ambicije, koje su proizvodi našeg ega… Veoma sam tradicionalna… Duh Srbije nosim svuda sa sobom, a to je nešto što me je uvek štitilo od nostalgije. Trudim se da u svakoj sredini kreiram svoj krug radosti…

Nakon dve godine odsustva, protekle nedelje glumica Sara (Cvijović) Sotti je samo nekoliko dana boravila u Srbiji, rodnom gradu i prestonici, i to posebim povodom. Bila je kuma na venčanju koleginici iz klase Lani Karaklajić, ćerki glumice Tanje Bošković, koja se ovih dana venčala u Beogradu.

Sara je rođena u Čačku 1991. godine. Iz rodnog grada je otišla 2009, kada je sa 18 godina (posle 3. godine Gimnazije) upisala Akademiju Umetnosti u Beogradu, na odseku glume u klasi glumca Nebojša Dugalića. Diplomirala je 2013. godine sa predstavom “Per Gint”, koja je izvedena u Narodnom Pozorištu u Beogradu. Ubrzo nakon toga, odselila se u Njujork, gde je osnovala svoju porodicu. Danas živi u Las Vegasu. Pandemija korona virusa sprečila ju je da dolazi češće u svoj zavičaj, a to je nekada činila i po nekoliko puta godišnje. Bolno je doživela neke gubitke izazvane virusom… Sa Sarom razgovaramo o svemu pomalo, bez velikih pitanja. Kroz jendostavne asocijacije koje su stubovi njenog života, karijere, razmišljanja….

ČAČAK

– Obala naše Morave mi je pružila prelepo detinjstvo, podlogu i podršku za ostvarenje svih snova, za koje i dalje živim!

PORODICA

– Zbog ljubavi prema svom mužu (tadašnjem momku), 2013. godine sam menjala sve što znam za sve što ne znam. Odselila sam se u Njujork, gde smo započeli zajednički život i gde smo se nakon godinu dana venčali, a nakon dve godine smo dobili našu kćerku Taliju! Moj muž je Italijan i u našem domu se poštuju srpske i italijanske tradicije, što našem detetu približava radosti naših domovina, a njenog porekla.

GLUMA

– Moja ljubav prema glumi je velika, uprkos velikoj pauzi koja se dogodila. Svoju pauzu sam iskoristila za nova iskustva i traganja unutar svog bića, a to jeste sastavni deo umetničkog sazrevanja, koje će mi biti verovatno koristiti i onog trenutka kad odlučim da se vratim toj ljubavi.

Nakon završenog fakulteta, promene sredine i velikih promena u mom životu, želela sam da nastavim da izražavam svoju kreativnost, ali ne kroz glumu. Bila mi je potrebna pauza od nje, mislim da sam bila prilično emotivno istrošena nakon Akademije.

NJUJORŠKE PERLICE

– Nakon kratkog traganja za novim kreativnim ljubavima, 2014. godine, u jednoj šetnji Njujorkom, zalutala sam u četvrt u kojoj se prodaju perlice, biseri i alat za izradu nakita i ručnih radova. Poželela sam da savladam neku od najosnovnijih tehnika, kupila sam dve kesice perlica, najosnovniji alat, i krenula sam u istraživanje svoje nove strasti. Ubrzo su nastali prvi komadi, a kroz nekoliko meseci su mi ukazale poverenje i poznate dame Njujorka. Istraživanja i dalje traju, a moj nakit se prodaje u nekoliko butika, kao i u novootvorenoj onlajn prodavnici.

ČOKOLADICE

– Moje traganje se nastavilo. Uživam u kuvanju, a posebno u izradi kolača i čokoladica. Krajem 2016. godine sam dobila priliku da se moje čokoladice nađu na slatkom jelovniku jednog od najuspešnijih kuvara Menhetna u čijem restoranu često večeraju poznate holivudske zvezde, ali i naš Novak Đoković.

MUZIKA

– Pesma “San” i spot koji sam objavila 2019. za IDJ tunes, za mene predstavljaju ostvarenje dečijeg sna, ali i deo mene koji voli igru muzike, pokreta i mode. Veoma sam zadovoljna podrškom koju sam dobila, prvenstveno od svojih Čačana, a potom i od ljudi koji su pročitali energiju tog projekta!

AMBICIJE

– Nova realnost koju živimo već drugu godinu me je naučila da se vratim osnovama koje su za sreću važne. Podrazumevanje životnih blagoslova nas je odvelo u razne borbe za ambicije, koje su proizvodi našeg ega. Kada imamo svest o našim osnovama, kao i zahvalnost koja je preduslov za sreću, tek tad sve te dodatne ambicije dobijaju svoj smisao!

Trudim se da sve vidim lepo, a ono što je lepo-da učinim još lepšim!

Pravim nakit i svakodnevno se družim sa svojim pratiocima na društvenoj mreži TikTok, gde me prati više od 90 hiljada ljudi. To je mesto gde osećam potpunu slobodu da se izrazim kroz glumu, pokret, kulinarstvo,…

ŽIVOT U AMERICI I SRBIJI

– Život u svakoj zemlji ima svoje prednosti i mane. Trudim se da u svakoj sredini kreiram svoj krug radosti, sitnih rituala, ali i da napravim kompromis sa svim onim stranama koje nisu odgovarale mom mentalitetu.

NOSTALGIJA

– Veoma sam tradicionalna. Obeležavam sve naše praznike, a na našem svakodnevnom jelovniku se nalaze sva srpska jela koja su potpuno otkriće za moj komšiluk, ali i sve prijatelje koje sam tamo stekla! Duh Srbije nosim svuda sa sobom, a to je nešto što me je uvek štitilo od nostalgije.

Zorica Lešović Stanojević

Fotografije: Sara Sotti