IVANJICA: VLADIMIR BOJANOVIĆ NOVI PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Novi predsednik SO Ivanjica je 41. godišnji master ekonomije Vladimir Bojanović, a njegov zamenik, takođe, master ekonomije Bili Vulović (40). Bojanović je do sada obavljao funkciju direktora JKP „Komunalno“, dok je Vulović bio pomoćnik predsednika opštine. Sekretar SO Ivanjica i u narednom četvorogodišnjem mandatu biće diplomirani pravnik Biljana Ranđić.

Vladimir Bojanović

Novi saziv lokalnog parlamenta činiće 22 odbornika SNS-a, 10 iz SPS-a, po dva iz „Zdrave Srbije“ i POKS-a i jedan iz SRS-a. Na nedavnoj konstitutivnoj sednici verifikovani su mandati 36, od ukupno 37 odbornika.

Bili Vulović

Pre zasedanja, prisutni su minutom ćutanja odali počast preminulom Stevanu Davidoviću, koji je bio kandidat za odbornika „Zdrave Srbije“, i svim žrtvama virusa korona.

Biljana Ranđić

– Cilj nam je da što pre počnemo da radimo. Narednih dana biće uspostavljena i izvršna vlast, pa će celokupna opštinska uprava profunkcionisati. Tada ćemo moći da brže i efikasnije, u zakonskim okvirima, donosimo najbitnije odluke na dobrobit građana – izjavio je kratko Bojanović za „Čačanski glas“.

Jelena Savić

