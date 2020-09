Iz Moravičkog okruga prijavilo se 630 maldih za program „Moja prva plata“

Za podsticajni program zapošljavanja mladih “Moja prva plata” do sada se iz cele Srbije prijavilo 24.360 osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a od toga 630 iz Moravičkog okruga. Prema informacija Filijale Čačak, to su mladi iz Čačka, Ivanjice, Gornjeg Milanovca i Lučana koji sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.



U toku je prva faza realizacije programa namenjena svim zainteresovanim poslodavcima koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru, a koji se do 25. septembra mogu prijaviti na sajtu mojaprvaplata.

Ovim programom daje se mogućnost mladima bez radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Program „Moja prva plataˮ se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od devet meseci. Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 20.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara onima sa visokom stručnom spremom, na mesečnom nivou.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je otvorila kontakt centar za tehničku pomoć poslodavcima u vezi sa registracijom na poratlu E-uprava i prijavom za učešće u programu „Moja prva plata“. Radno vreme centra je svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 časova, a broj telefona 011/7358-404.

Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenim licima, koji će se, na istom sajtu prijavljivati u periodu od 1. do 15. oktobra. Treća faza je izbor kandidata od strane poslodavaca, i četvrta je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa do 7. decembra tekuće godine.

Ča Glas