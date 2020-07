IZLOŽBA SPREMANA ZA KRASNODAR POSTAVLJENA U UMETNIČKOJ GALERIJI „NADEŽDA PETROVIĆ“

Otvaranje izložbe „Savremena umetnost Čačka“, u Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“, direktor ove ustanove Branko Ćalović opisao je parafrazirajući naslov romana svog kolege Matijevića „Susret pod neobičnim okolnostima“ . Te „neobične okolnosti“ nametnula je pandemija krona virusa i osujetila ambiciozno planirano gostovanje naših umetnika u Rusiju.

Naime, izloženi radovi čačanskih vizuelnih umetnika, trebalo je da početkom marta budu postavljeni u Državnom muzeju „Kovalenko“ u gradu Krasnodaru u Rusiji, u okviru saradnje institucija kulture iz dva grada. O uspostavljenoj saradnji i planovima za budućnost Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ iz Čačka i ruskog Krasnodara govorio je direktor Ćalović.

-Saradnja je ostvarena zahvaljujući tome što su ruski umetnici dve godine bili učesnici Likovne kolonije u Ovčar Banji, a u okviru posete Umetničkoj galeriji ostvareni su stručni i kolegijalni kontakti, koji su nas kasnije povezali sa Univerzitetom Kubanjske oblasti. Nakon toga usledio je uzvratni poziv državnog muzeja „Kovalenko“ za gostovanje i predstavljanje čačanskih umetnika aktivne likovne i vizuelne scene. Ali, to dugo putovanje nije realizovano, nažalost, aktuelna epidemiološka situacija u zemlji prouzrokovala je da radovi koji su bili upućeni za ovu izložbu nisu ni „izašli“ iz zemlje – istakao je direktor Ćalović.

Zbog navedenih okolnosti i u saglasnosti sa umetnicima odlučeno je da izložba bude postavljena u Umetničkoj galeriji u revidiranom obimu zbog ograničenja prostornih kapaciteta.

–Smatramo da naša publika treba da ima uvid u izbor iz stvaralaštva naših sugrađana, koje samo po mestu rođenja možemo svrstati u lokalni kontekst, ali oni svojim umetničkim dometima to daleko prevazilaze i predstavljaju značajne umetnike i srpske i šire društvene umetničke scene. Ovo je prvi put da Umetnička galerija radi jednu širu selekciju čačanskih umetnika radi njihovog predstavljanja izvan našeg grada i da ćemo mi kao vodeća i matična kuća čačanskih umetnika uvek ćemo raditi na podršci, afirmaciji i reprezentativnom predstavljanju naše gradske umetničke scene – istakao je Ćalović i zahvalio gradskom rukovodstvu na velikoj podršci i dodatnim sredstvima koja su bila predviđena za gostovanje izložbe u Rusiji.

Izložbu „Savremena umetnost Čačka“ otvorio je pomoćnik gradonačelnika Vladan Milić, koji se lično zalagao da ova izložba bude postavljena u Krasnodaru, i zahvalio Umetničkoj galeriji i umetnicima na saradnji, izrazivši nadu da će ideja o gostovanju u Krasnodaru biti realizovana kad prilike to dozvole i istakao da Čačak pruža podršku i institucijama i vaninstitucionalnom delovanju u oblasti kulture.

O konceptu izložbe, izboru autora i izloženim radovima, govorila je Marija Radisavčević, kustos UG ’’Nadežda Petrović’’ koja je uz kustosa Daniela Mikića, koautorka ove izložbe. Radisavčevićka se osvrnula na sam naziv izložbe koji u novom kontekstu, kako kaže, implicira sasvim drugačiju sliku.

Majstor fotografije Vojsilav Pešterac zahvalio je prilikom otvaranja što su prvi put na jednoj čačanskoj izložbi u Galeriji zastupljeni radovi i likovnih i video radova, i fotografSka umetnost. Izložba se može pogledati svakog radnog dana od 10 do 20 časova (osim ponedeljka), a subotom i nedeljom od 10 do 14 časova, sve do 2. avgusta 2020. godine.

Z. L. S.

UMETNICI IZLOŽBE

Izloženi su radovi čačanskih umetnika: Katarina Alempijević, Nebojša Bežanić, Ivana Vasojević, Teodora Vojinović, Ana Damljanović, Vesna Ilić Darijević, Goran Delić, Draga Jovanović, Dragan Jovanović, Rade Mutapović, Zoran Milošević, Slobodan Pajić, Vojislav Pešterac, Božidar Plazinić, Sofija Ružić i Milenko Savović.