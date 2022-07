На сајту Републичког завода за статистику и сајту града Чачка 22. 07. 2022. године објављен јавни позив за пописиваче за попис становништва, домаћинстава и станова.

Јавни позив за пријављивање пописивача



Републички завод за статистику на основу Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС”, бр. 9/20 и 35/21), GRANT CONTRACT − EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION − 2019/408-825 – EU for Development of Statistics in Serbia, IPA 2018 National Programme, закљученог дана 22. јула 2019. године између Европске уније, Делегације Европске уније у Републици Србији и Републичког завода за статистику 03 број 404-701, Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 , 113/17-I – други закон, 95/18 и 114/21) и Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ



ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ



пријављивање у периоду од 22. јула до 5. августа (до 20.00 часова)

Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) упућује јавни позив свим заинтересованим грађанима да се пријаве за посао пописивача у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.



Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података и да обиђу терен са инструктором. Од 1. до 31. октобра дужни су да попишу све јединице пописа (лица, домаћинства и станова), на територији која им је додељена, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.



Период ангажовања пописивача је од 23. септембра до 31. октобра 2022. године



Напомена: у време обиласка терена пред попис и током теренске реализације пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.



Општи услови које кандидат треба да испуни:

држављанство Републике Србије;

пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

стечено најмање трогодишње средње образовање;

да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.



Посебни услови које кандидат треба да испуни:

познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;

могућност приступа интернету током периода ангажовања.



Са изабраним кандидатима закључује се:

Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или

(незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, пензионери) или Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца)



ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр.: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).



Кандидати се могу пријавити за рад само на територији општине/града у којем имају пријављено пребивалиште или боравиште.



Изузетно, студенти који се школују ван места становања могу се пријавити за рад у својој општини/граду или у општини/граду у којем привремено живе током студија.



Кандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која је активна од петка 22. јула до петка 5. августа 2022. године (до 20.00 часова).



Кандидат може да попуни само једну пријаву.



Кандидати ће бити рангирани на основу податка из пријаве о насељеном месту у којем имају пријављено пребивалиште или боравиште и остварених бодова.



Пре попуњавања електронске пријаве обавезно прочитати Задатке пописивача и процедуру за њихов избор.



Попуњавање електронске пријаве.



Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче, по општинама/градовима и насељеним местима, објављује се 10. августа 2022. године (у 16.00 часова) на веб-сајтовима Завода (stat.gov.rs) и (popis2022.stat.gov.rs). За кандидате који се позивају на тестирање познавања рада на рачунару биће објављено време и место тестирања.