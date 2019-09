JEDNA OD NAJUSPEŠNIJIH PRIVATIZACIJA – PREDUZEĆE „RUDNIK“

Rudnik olova i cinka na Rudniku obeležio je 15 godina od privatizacije, za koju mnogi kažu da je jedan od uspešnijih u Srbiji.

Darko Vukobratović, vlasnik kompanije “Kontango“

Nadležni poručuju da je zahvaljujući novootkrivenim rezervama od 400.000 tona rude, vek eksploatacije znatno produžen.

Vlasnik firme “Kontango”, koja je kupila “Rudnik”, Darko Vukobratović, izjavio je da je ostvareni profit ulagan u proizvodnju i opremu, ali i istraživanje da bi pronašli novu rudu i produžili vek rudnika.

– U trenutku privatizacije, odnosno kada smo ušli u ‘Rudnik’, rude je bilo za još oko dve godine, a danas, 15 godina kasnije imamo za još osam do 10 godina. To ne bi bilo moguće da smo došli sa kratkoročnim interesom i da nismo imali dugoročnu strategiju da ostanemo – naglasio je Vukobratović.

Prema njegovim rečima, u ovom poslu je potrebno imati i određenu dozu sreće.

– S obzirom da zavisimo od cena berzanskih roba na koje ne možemo da utičemo, ono što mi možemo da radimo i da organizujemo, to radimo, ali postoje neki faktori koji su van naše kontrole. Potrebno je imati i neku dozu sreće. Nas je ta sreća pogledala kada smo krenuli. Neposredno posle privatizacije cene su porasle i to nam je omogućilo da krenemo kako treba – naglasio je Vukobratović.

Preduzeće “Rudnik” ispunilo je zadate zahteve i postalo vlasnik još jednog sertifikata IQNet SR 10 (Sistemi upravljanja društvenom odgovornošću) koji uspostavlja zahteve za definisanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta društvenom odgovornošću u organizaciji.

Preduzeće je nedavno prešlo i na novi standard 45001 – Sistem menadžmenta za bezbednost i zdravlje na radu.

– Dobili su najprestižniju nagradu u Evropi, Evropsku nagradu bezbednosti i zdravlja na radu za 2016/2017. godinu, a pre toga i nacionalnu nagradu koja se dodeljuje za posebnu posvećenost bezbednosti i zdravlju na radu. Čuli smo da je sa 40 povreda na radu, taj broj smanjen na svega četiri godišnje. S obzirom da je ovo jedna od najrizičnijih delatnosti, pored građevinarstva, ove nagrade su zaslužili – rekla je vršilac dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula.

Privatizaciju ove firme 2004. godine prodajom beogradskoj kompaniji „Kontango“ svi nadležni državni organi ocenjuju kao jednu od deset najboljih, najuspešnijih u Srbiji.

– Ovo je prava retkost, uglavnom smo imali loše privatizacije i danas ispaštamo zbog loših privatizacija. Kada postoji ovakav svetao primer treba ga uvažiti i isticati. Bitno je da se pažnja posvećuje razvoju, zapošljavanju, to je ono čemu bi trebalo da teži svaka kompanija. To je interes Vlade Srbije i resornog ministarstva i to ćemo uvek podržati – naglasio državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski.

Preduzeća Rudnik i flotacija u okviru kompanije “Kontango“ zapošljava više od 450 radnika.

Izvor: MNA