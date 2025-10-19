Hronika

ЈЕДНА ОСОБА НАСТРАДАЛА У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ У БЕЧЊУ

Z. Ј. Komentara (0)

Једна особа је изгубила живот, а две особе су повређене у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила рано јутрос на Магистралном путу Чачак – Крагујевац у месту Бечањ.

У удесу су учествовали путничко возило и аутобус Аутопревоза Чачак, а према незваничним информацијама након судара аутобус је слетео са пута и ударио у далековода.

Како је саопштено из Опште болнице у Чачку, једна мушка особа стабилних виталних параметара хоспитализована је у чачанској болници, после дијагностике и констатованих тешких телесних повреда примљена је на одељење ортопедије.

На терену су припадници саобраћајне полиције, Хитне помоћи и сектора за ванредне ситуације, а једно време саобраћај на тој деоници је био обустављен.

В. Ј.

