ЈЕДНА ОСОБА НАСТРАДАЛА У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ У БЕЧЊУ

Једна особа је изгубила живот, а две особе су повређене у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила рано јутрос на Магистралном путу Чачак – Крагујевац у месту Бечањ.
У удесу су учествовали путничко возило и аутобус Аутопревоза Чачак, а према незваничним информацијама након судара аутобус је слетео са пута и ударио у далековода.
Како је саопштено из Опште болнице у Чачку, једна мушка особа стабилних виталних параметара хоспитализована је у чачанској болници, после дијагностике и констатованих тешких телесних повреда примљена је на одељење ортопедије.
На терену су припадници саобраћајне полиције, Хитне помоћи и сектора за ванредне ситуације, а једно време саобраћај на тој деоници је био обустављен.
В. Ј.