Jelušić: Ne očekuju su problemi na saobraćajnicama zbog otapanja snega

Ovih dana, prema najavama meteorologa, nas očekuje otapanje snega, što bi moglo izazvati probleme na saobraćajnicama. Međutim prema rečima direktora JP „Grdaca“ Nebojše Jelušića, ne očekuju su veliki problemi.

-Nekada je bilo rizično mesto kod „Lidla“ u Beogradskoj ulici, gde se ukrštaju pruga i ulica. Ono je sada maksimalno obezbeđeno, jer poseduje pumpe i agregat u slučaju nestanka električne energije i veoma je mala verovatnoća da može da se desi neki incident – objašnjava Jelušić.

Problema može biti u Atenici.

-U ulici Đakona Avakuma, na putu drugog reda ka Kraljevu, prepumpavamo kišnu kanalizaciju u Ateničku reku i na tom mestu je pre nekoliko godina, zbog takvog sistema bilo problema, jer je došlo do nestanka struje – kađe Jelušić i dodaje da bi pravo rešenje bila izgradnja kišne kanalizacije, koja bi gravitaciono odvela vodu do recipijenta Ateničke reke i Zapadne Morave. Kako ističe, gradska uprava priprema izradu projektne dokumentacije, pa bi nakon realizacije projekta i to mesto bilo stopostotno sigurni.



I. M.